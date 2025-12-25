別跑錯！桃機第三航廈啟用但「報到在T2」 5大搭機QA一次看
桃園國際機場第三航廈（T3）建設的核心設施「北登機廊廳」，今（25）日耶誕節正式投入營運。但主體航廈尚未完工，現階段北廊廳僅作為延伸登機區，旅客務必注意「報到、通關仍須在第二航廈（T2）完成」。為了讓旅客順利搭機，《民報》整理5大常見問題，幫您快速掌握最新動態。
桃機表示，12月1至14日為第三航廈北廊廳試營運的第一階段，以離場航班為主，旅運量達26,562人次；15日起，試營運進入第二階段，開始增加安排到場航班進行驗證測試，至18日旅運量達13,830人次。值得注意的是，耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，預估耶誕節、元旦單日平均運量均約14萬人次。
第三航廈雖未全區完工，但北登機廊廳（D11至D18登機門）已率先啟用。在主體航廈於2027年底完工前的過渡期，這裡在運作邏輯上被視為第二航廈的延伸。
Q1：如果要從第三航廈（北廊廳）登機，要去哪辦理報到？
首先，請在第二航廈完成報到、託運、安檢及證照查驗；入境流程也為下機後，同樣需移動至第二航廈辦理入境手續並提領行李。
Q2：辦完手續後，要怎麼走到第三航廈？要走多久？
從T2的D10登機門方向前往，步行約需15分鐘。通過第二航廈的安檢與證照查驗後，請往D10登機門 方向移動，經由設有雙向電動走道的連通道前往北廊廳（D11-D18）。
Q3：哪些航空公司的航班會安排在第三航廈？
華航、長榮、星宇三家國籍航空優先進駐。打破過去依「航空聯盟」分配的慣例，第三航廈採「國籍航空優先」搭配「航線導向」策略。主要航線集中北美、東北亞、東南亞及紐澳航線，此舉是為了優化轉機動線，讓長程與高運量的轉機客能享有「一站式保安」服務，提升轉機效率。
Q4：有什麼好吃或好逛的設施？
餐飲名店部分，進駐品牌包括世界咖啡沖煮冠軍「興波咖啡」、微熱山丘、星巴克及滬品湯包牛肉麵等。休憩設施方面，設有30組面對大片落地窗的免費按摩椅，讓旅客可以一邊按摩放鬆，一邊欣賞遼闊的機坪與飛機起降美景。
Q5：第三航廈何時才會全蓋好？捷運也會通嗎？
目標於2027年底全區完工，捷運 A14 站將同步啟用。目前的北廊廳僅是第一階段啟用，後續進度如下：
2026年初： 預計完成過夜機坪第二期工程。
2027年底： 主體航廈與南登機廊廳全面完工，屆時T3年服務容量將達4,500萬人次。
機場捷運A14站： 位於T3正下方，擁有與航廈呼應的曲弧天花設計與大型LED 牆，預計配合主體航廈於2027年同步投入營運。
桃機連假運輸六大措施
為了因應連假到來，加速出入境通關與疏運效率，桃機提醒旅客掌握六大訣竅：
1.出發前務必再次確認護照效期至少6個月以上。
2.善用智慧化服務
提醒旅客可提早3小時抵達機場，出發前亦可先向航空公司確認班機狀態，並多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務。
3.搭乘大眾運輸工具
桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，機場園區內使用電子票證搭乘機場捷運可享免費優惠。
4.請落實託運行李「四不原則」
不讓行李保護套鬆脫、不讓行李綁帶過長、不放置不合規行李、不讓行李包裝鬆散，就能減少行李卡關、破損或延誤的風險，讓旅途更順暢。
5.行動電源及藍牙耳機一律不可託運
行動電源及藍牙耳機（含充電盒）均屬含鋰電池之隨身電子用品，基於飛航安全規範，一律不得託運，應置於手提行李隨身攜帶。
6.減少複查安檢更順暢
為提升安檢效率並降低複查機率，通過安檢前可先完成準備：外套、帽子與金屬物品先行取下並集中放置，隨身物品有序分裝，以利快速通過檢查。
其他人也在看
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21
台灣好行965串聯觀光巴士177推優惠（2） (圖)
台北客運表示，為提升整體運能並吸引跨線轉乘，規劃「搭965送177一段票」試辦方案，旅客可由台北捷運府中站、西門站、北門站、板橋公車站及萬華車站，搭乘965台灣好行九份金瓜石線，於瑞芳區民廣場下車轉乘177線，深入遊覽十三層遺址、黃金瀑布等景點。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
唯一直飛長灘島航線停飛 旅行社損失破百萬
[NOWnews今日新聞]菲律賓皇家航空近日宣布，2026年1月4日後的台灣航線將停飛，這也是台灣唯一直飛長灘島的航班，旅行社措手不及，目前估計有近4000名旅客行程受影響，交通部觀光署對此表示，目前...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
獨家／說好的「洞爺湖」？旅客訂平台行程 遊湖變「雪上摩托車」
獨家／說好的「洞爺湖」？旅客訂平台行程 遊湖變「雪上摩托車」EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 4
等了4年！集集線明年1／5復駛 兩階段通車看這裡
集集鎮是南投縣重要的觀光景點，也是台鐵具代表性的觀光支線之一，然而4年前因豪雨引發邊坡崩坍，土石擠壓鐵路隧道，加上後續進行隧道擴孔補強工程，導致路線封閉停駛，列車僅能行駛至名間鄉濁水站，後段改以客運接駁。近期工程即將完工，預計集集站明年元月5日復駛，終點站車埕站則於6月底恢復通車。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
彰化原來這麼好拍 仙草花海、蕎麥花田、植感玻璃屋秘境！復古柑仔店超有FU
別再小看彰化！原來這裡藏了這麼多好拍秘境。秋冬時節，紫色仙草花海悄悄盛開，鋪成一片夢幻花毯；轉個彎，又能遇見結合日式風格的拉麵店，落羽松、紅色鳥居一次入鏡，隨手拍都像旅遊雜誌。從自然系花海到特色打卡點，彰化不只好吃，還越來越好看，適合安排一趟慢拍、慢逛的小旅行。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 23 小時前 ・ 2
大雪山歲末楓紅推出半票入園優惠 中市民可享10元優待票
大雪山國家森林遊樂區楓紅進入最佳觀賞期，因適逢成立40週年的重要里程碑，12月25日至12月31日，推出限時入園優惠措施，凡一般民眾可享半票入園，設籍台中市民眾則可享10元優待票，共同分享大雪山40週年的喜悅，民眾可在冬季走進山林，欣賞紅葉飄飄與雲海景觀。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 1
日月潭冬季限定！湖畔落羽松轉紅 變身童話仙境
時序入冬，日月潭風景區環潭種植的落羽松現已轉紅，像是位在向山遊客中心的落羽松，沿著湖畔展現錯落景致，騎著單車在CNN譽為全球10大最美水上自行車道，還能看見湖岸成排轉色落羽松，潭區青山綠水換上華麗嫣紅，景象美如童話仙境。日月潭風景區管理處表示，潭區落羽松大約是在12月中旬開始轉色，進入下旬後普遍轉褐自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
春節機票買氣漲2成！10大熱門航點出爐 「這天出發省8千」
2026年春節連假長達9天，帶動國人出國旅遊的熱潮，據易遊網機票銷售數據，明年春節機票買氣較今年成長超過2成，顯示民眾利用長假期安排出國行程的需求更加提升。從熱銷航點的排行來看，十大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，其中日本航點就佔一半席次，東京更連續多年穩坐冠軍寶座，依舊是國人出國的首選城市。此外，今年旅遊熱度快速攀升的韓國，春節需求同樣強勁，首爾與釜山三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
「觀光公害」衝擊日本！出境稅恐漲3倍 遊客行為惹民怨
日本研議將出境稅從每人1000日圓提高至3000日圓，以應對旅遊人潮帶來的「觀光公害」問題。根據觀光署統計，今年上半年國人赴日旅客高達327.2萬人次居冠，然而，各國遊客前往日本，卻帶來一些行為脫序、公共交通壅塞等問題，也引發日方不滿。專家認為，針對觀光行為收取特定稅收是未來潮流，因觀光場域維護需龐大經費。不過，稅收新制是否達預期效益，仍有待進一步評估。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 24
長榮航空傳引擎故障 飛洛杉磯航班轉降關西機場
長榮航空一架原定由台北飛往洛杉磯的BR006航班，今（24日）上午11點09分從桃園機場起飛，機型為BOEING 777-300ER，於航程中疑似發生引擎故障。為確保航安，機組員依標準作業程序決定轉降日本大阪關西國際機場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
台南直飛熊本 黃偉哲：國際航線再添里程碑
[NOWnews今日新聞]台南直飛日本熊本自今（23）日起每週二、五航線正式啟航！台南市政府與台灣虎航下午在台南機場舉行「台南—熊本」首航儀式，象徵台南國際航空網絡再度升級。市長黃偉哲期盼台南—熊本及...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
金門Top10景點揭曉 大膽島奪冠
金門縣政府24日公布今年「Top10」旅遊景點，經統計大膽島吸引3萬1843人次登島朝聖奪冠，其他依序為翟山坑道、獅山砲陣地、山后民俗文化村、莒光樓、太武山風景區、建功嶼、后麟步槍模擬射擊館、金門酒廠及清金門鎮總兵署，類別涵蓋閩南歷史建築、自然景觀、戰地回憶與酒鄉文化，成為民眾遊金安排行程的攻略指南。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
平安夜受困鐵軌2小時！逾200旅客「走鐵軌回彰化車站」驚魂
昨日(12/24)晚間，台鐵自強號列車因「集電弓」拉扯，電車線掉落，導致200多名旅客在彰化站北側鐵軌上，受困近2個小時。最終，旅客踩梯子下火車，提著行李走鐵軌回車站。深夜，台鐵先搶通西正線，恢復單線雙向行車，今天(12/25)早上再完成東正線搶修，至於「集電弓」拉扯、電線掉落時間，和台東地震時間接近，兩者是否有關聯，台鐵說還在查證中。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
航空迷1天搭飛機6趟！為了「拚白金會員資格」：12小時就達標
美國舊金山（San Francisco）一名航空迷史蒂芬（Stephen）表示，2025年快要過完了，今年他因為出差所以經常搭乘飛機，還差6次就可以拿下美國聯合航空 （United Airlines）白金會員資格，所以他放大招，在1天之內搭乘了6趟航班，終於如願以償拿下白金會員。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台灣直飛長灘島沒了！「知名航空公司」突宣布停飛 4000名旅客被丟包
菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）無預警宣布，將自2026年1月4日起暫停台灣航線，等同終止台北直飛長灘島的唯一航班，此次停航對包機旅行社影響最大，包括品冠、東南、雄獅、可樂及全聯等5家業者，預估影響旅客人數上看4000人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
機票買氣春節漲2成 這天出發先省8000元
[NOWnews今日新聞]2026年春節連假長達9天，帶動國人出國旅遊的熱潮，據易遊網機票銷售數據，明年春節機票買氣較今年成長超過2成。對於「價格敏感型」的消費者，易遊網建議，出發日可提前至2月12日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
大雪山國家森林遊樂區歡慶40週年 歲末推半票入園台中市民只要10元
大雪山國家森林遊樂區迎來40週年慶，結合歲末最迷人的楓紅景緻與雲海奇觀，邀請民眾在冬季走進山林、感受自然之美。從12月25日起到31日，推出限時入園優惠措施，凡一般民眾可享半票入園，設籍臺中市民眾只要中廣新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
台東關山百年「月美驛站」 4500萬活化打造縱谷新亮點
關山鎮月眉地區的舊月美車站，自2013年配合鐵路截彎取直裁撤後，站體與周邊鐵道空間閒置荒廢已逾十年，不僅雜草叢生，更成為社區景觀死角，讓在地鄉親感到相當惋惜。為解決此沉痾並活化閒置空間，立法委員莊瑞雄、陳瑩共同向交通部觀光署爭取，將投入4500萬元展開「關山月美驛站景觀及設施新建工程」，讓這座老車站自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
立榮飛澎湖 艙內「飄怪味、冒濃煙」旅客嚇：難以呼吸
立榮、長榮航空24日接連傳出飛安事件！立榮班機滑行時客艙突冒白霧，旅客喊「難以呼吸」；長榮飛洛杉磯班機機翼冒煙，被迫轉降大阪。前機師解釋，立榮應是空調異常，長榮則是為降落而「洩油」。兩航空公司均表示，基於安全考量才返航或轉降，所幸旅客均平安，但仍為延誤行程致歉。專家呼籲，飛安永遠是首要考量，必須確保每位旅客安全！TVBS新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1