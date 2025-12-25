別跑錯！桃機第三航廈啟用但「報到在T2」 5大搭機QA一次看

桃園國際機場第三航廈（T3）建設的核心設施「北登機廊廳」，今（25）日耶誕節正式投入營運。但主體航廈尚未完工，現階段北廊廳僅作為延伸登機區，旅客務必注意「報到、通關仍須在第二航廈（T2）完成」。為了讓旅客順利搭機，《民報》整理5大常見問題，幫您快速掌握最新動態。

桃機表示，12月1至14日為第三航廈北廊廳試營運的第一階段，以離場航班為主，旅運量達26,562人次；15日起，試營運進入第二階段，開始增加安排到場航班進行驗證測試，至18日旅運量達13,830人次。值得注意的是，耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，預估耶誕節、元旦單日平均運量均約14萬人次。

第三航廈雖未全區完工，但北登機廊廳（D11至D18登機門）已率先啟用。在主體航廈於2027年底完工前的過渡期，這裡在運作邏輯上被視為第二航廈的延伸。

Q1：如果要從第三航廈（北廊廳）登機，要去哪辦理報到？

首先，請在第二航廈完成報到、託運、安檢及證照查驗；入境流程也為下機後，同樣需移動至第二航廈辦理入境手續並提領行李。

Q2：辦完手續後，要怎麼走到第三航廈？要走多久？

從T2的D10登機門方向前往，步行約需15分鐘。通過第二航廈的安檢與證照查驗後，請往D10登機門 方向移動，經由設有雙向電動走道的連通道前往北廊廳（D11-D18）。

Q3：哪些航空公司的航班會安排在第三航廈？

華航、長榮、星宇三家國籍航空優先進駐。打破過去依「航空聯盟」分配的慣例，第三航廈採「國籍航空優先」搭配「航線導向」策略。主要航線集中北美、東北亞、東南亞及紐澳航線，此舉是為了優化轉機動線，讓長程與高運量的轉機客能享有「一站式保安」服務，提升轉機效率。

桃機T3今啟用為了讓旅客順利搭機，《民報》整理5大常見問題。（圖／桃機官網）

Q4：有什麼好吃或好逛的設施？

餐飲名店部分，進駐品牌包括世界咖啡沖煮冠軍「興波咖啡」、微熱山丘、星巴克及滬品湯包牛肉麵等。休憩設施方面，設有30組面對大片落地窗的免費按摩椅，讓旅客可以一邊按摩放鬆，一邊欣賞遼闊的機坪與飛機起降美景。

Q5：第三航廈何時才會全蓋好？捷運也會通嗎？

目標於2027年底全區完工，捷運 A14 站將同步啟用。目前的北廊廳僅是第一階段啟用，後續進度如下：

2026年初： 預計完成過夜機坪第二期工程。



2027年底： 主體航廈與南登機廊廳全面完工，屆時T3年服務容量將達4,500萬人次。



機場捷運A14站： 位於T3正下方，擁有與航廈呼應的曲弧天花設計與大型LED 牆，預計配合主體航廈於2027年同步投入營運。

桃機連假運輸六大措施

為了因應連假到來，加速出入境通關與疏運效率，桃機提醒旅客掌握六大訣竅：

1.出發前務必再次確認護照效期至少6個月以上。

2.善用智慧化服務

提醒旅客可提早3小時抵達機場，出發前亦可先向航空公司確認班機狀態，並多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務。

3.搭乘大眾運輸工具

桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，機場園區內使用電子票證搭乘機場捷運可享免費優惠。

4.請落實託運行李「四不原則」

不讓行李保護套鬆脫、不讓行李綁帶過長、不放置不合規行李、不讓行李包裝鬆散，就能減少行李卡關、破損或延誤的風險，讓旅途更順暢。

5.行動電源及藍牙耳機一律不可託運

行動電源及藍牙耳機（含充電盒）均屬含鋰電池之隨身電子用品，基於飛航安全規範，一律不得託運，應置於手提行李隨身攜帶。

6.減少複查安檢更順暢

為提升安檢效率並降低複查機率，通過安檢前可先完成準備：外套、帽子與金屬物品先行取下並集中放置，隨身物品有序分裝，以利快速通過檢查。