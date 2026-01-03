別跟錢過不去！武嶺攀山壁、打麻將 太管處開罰：建立尊重山林素養

115年元旦假期，太魯閣國家公園內違規行為頻頻發生，民眾為了賞雪違法攀爬武嶺山壁。（國家公園署提供／王千豪台北傳真）

115年元旦假期，太魯閣國家公園內違規行為頻頻發生，民眾為了賞雪違法攀爬武嶺山壁，並累計接獲5起違規在武嶺停車場炊煮通報。對此，國家公園署太魯閣國家公園管理處今（3）天表示，太管處及保七總隊合歡小隊在受理報案後，皆立即派員到場查處，確認違規將依規定裁罰， 呼籲民眾在國家公園應建立尊重山林素養。

太管處表示，回顧過去114年，太魯閣不僅面臨環境復原的挑戰，更於9月起提高「太魯閣國家公園區域內禁止事項」裁罰標準罰鍰額度。這項法規修訂象徵國家公園對維護生態秩序的堅定決心，根據太管處與保七總隊第九大隊的統計資料顯示，去年的違規熱點仍集中在合歡山區違規停車、非法闖入生態保護區以及燃放煙火、炊煮食物等破壞環境的脫序行為。

太管處嚴正宣告，115年將針對合歡山區亂象與非法入園加強執法，籲請遊客新的一年從尊重山林開始做起。

太管處指出，去年在颱風襲台封園期間，仍有登山客強行入山，不僅違法更嚴重耗費救難資源；而在武嶺、昆陽等熱門景點，甚至有遊客為追求社群關注，違法燃放煙火、攀爬山壁、任意搭帳炊煮，甚至有攜帶發電機組裝電腦、打麻將、甩尾燒胎等影響其他遊客之行為，皆已透過科技執法與民眾檢舉，依法處以最高新台幣3000元的罰鍰。去年9月5日新制上路後，包含違規停車、燃放煙火、鞭炮、烤肉的起罰點也同步提高。

太管處強調，高山生態極其脆弱，任何一點人為干擾都可能造成不可逆的傷害，調增罰鍰額度並非以處分為目的，而是為了建立民眾對於山林環境的正確認知與尊重。此外，多數外國觀光客也會賞遊國家公園，民眾的素養也攸關國家形象。

太管處預告，115年將落實「執法不分時段」機制，持續與警方及相關主管機關合作強化園區管理，如有違反森林法、廢棄物清理法、公共危險等情事，亦將移請相關權責單位依法裁處， 特別是針對合歡山區的違規亂象將持續加強取締，確保高山環境秩序。

太管處呼籲所有預計造訪太魯閣的遊客，上山前務必先查詢交通管制時間及步道開放狀態，進入生態保護區必須依法申請許可，並落實山林禮儀。自然美景是全民的珍貴資產，而非個人恣意妄為的場域，希望民眾在享受太魯閣壯麗風光的同時，能自覺遵守法規，共同守護這片得來不易的山林，避免讓不慎違規的紅單成為旅程中的遺憾。

