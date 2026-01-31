別跟錢過不去！ 高雄垃圾車一晚2起悶燒 亂丟最高罰6000元

高雄市一夜發生2起垃圾車悶燒事件，均與鋰電池未分類回收有關。（圖／高雄市政府提供）





高雄市接連發生垃圾車悶燒意外。高雄市政府環保局指出，垃圾車於清運過程中一夜內發生2起悶燒事件，所幸未造成人員傷亡，但調查發現，主因皆為鋰電池未妥善分類回收，被丟入垃圾車後，在車內擠壓摩擦產生火花，進而引發悶燒。

鋰電池釀悶燒風險

環保局說明，鋰電池、行動電源等物品若混入一般垃圾，經壓縮極易產生高溫與火花，不僅可能引發燃燒、爆炸，更直接威脅清潔隊員的人身安全，同時也恐造成垃圾車與焚化爐設備損壞。近期適逢年終大掃除，相關風險明顯升高，已要求各單位提高警戒。

鋰電池與行動電源，應分開單獨交給資源回收車，或送至連鎖便利商店回收。（圖／高雄市政府提供）

違規丟棄最高可罰6000元。（圖／高雄市政府提供）

5類地雷物品要分清

環保局強調，民眾清理家中雜物時，務必特別留意5大類危險物品的正確處理方式。包括鋰電池與行動電源，應分開單獨交給資源回收車，或送至連鎖便利商店回收。香灰與金紙餘燼需先澆水降溫，再裝袋丟入垃圾車。高壓瓶罐如噴霧罐、瓦斯罐、打火機，應先排空後回收。奶粉、麵粉等食用性粉狀物則須加水後交廚餘回收。滅火器與瓦斯桶，應交由原購買店家回收再利用。

環保局再次提醒，切勿圖一時方便將危險物品直接丟入垃圾車。若經查獲違規，將依《廢棄物清理法》第12條規定，裁處新台幣1200元至6000元罰鍰。環保局呼籲市民共同落實正確分類，一個小小動作，就能守護清潔人員與城市安全，平安迎接新年。

