韓國人氣團體TWICE首度在台灣演出，嗨翻高雄。賴總統開心地說，「TWICE的周子瑜，我們台南麻豆人，要回來表演了。」他強調在台灣的演唱會都大受歡迎，更說台灣經濟進步，有許多人不僅有錢又有閒，可以買演唱會的票去觀賞。這句「有錢有閒」卻再度引起熱議。

今年是TWICE成軍10周年，年初已前往上海舉辦簽售會，活動結束後，周子瑜以中文在限時動態向粉絲表達感謝。這次「回家開唱」，賴總統不忘貼上「我們台南人」標籤替她註解，更說這幾年經濟進步，提供本土藝術創作者發揮空間，希望在政府支持之下，都可以回到台灣來共同創作。

賴總統說的沒錯，這幾年不只韓國天團紛紛來台，香港的巨星，還有台灣巨星的演唱會都大受歡迎，不但吸睛也吸金，更是許多人模仿的對象，台灣經濟發展的實力，讓演唱會經濟學成為當前顯學，也能帶動周邊其他產業。

然而，真正能花錢買票入場的仍是少數。根據主計總處統計，今年前3季經常性薪資為4萬7751元，雖創近25年同期最大漲幅，但低於此平均薪水的員工比例卻高達69.77%。貧富差距拉大，政府卻自滿於表面的亮麗數字，不知世上苦人仍多。

「韓流」在全世界刮起旋風，連啦啦隊員都來台發展；反觀台灣影視圈缺乏企業支持，拿政府補助還要看顏色。倘若周子瑜這10年都在台灣發展，她能有今天的成就嗎？看看日、韓如何在全世界攻下音樂市場，台灣卻還在強調本土性畫地自限，甚至以有色眼光看待到大陸發展的藝人，阻礙兩岸交流，顯然目光如豆。