別輕忽不痛不癢的痣！七旬翁拖兩年竟變皮膚癌

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一顆看似不起眼的小黑點，悄悄長在鼻子上，卻差點成為一場無聲的健康危機。光田綜合醫院皮膚科何英右醫師近日收治一名70歲陳姓老翁，起初只是鼻部出現一顆如同痣般的小黑點，不痛不癢、毫無不適，卻慢慢變大，但自認只是外觀問題，兩年來未特別理會，直到黑點顏色加深，甚至開始出血，才察覺異狀、趕緊就醫。初診時，鼻部已有明顯突出的1公分病灶，外觀看似一般痣，實際上卻已產生惡性變化，經切片檢查確認為「基底細胞癌」，因此，隨即安排手術切除，目前恢復情形良好。

基底細胞癌是常見的皮膚癌 未及時處理將持續侵犯組織

何英右醫師說明，基底細胞癌是皮膚癌中最常見的類型，雖然惡性度相對較低，但若未及時處理，仍可能持續侵犯周邊組織，導致外觀破壞。何英右醫師強調，皮膚癌最重要的警訊，不在於它像不像痣，而在於它有沒有變化。只要發現原本穩定存在的痣，突然變大、顏色改變、邊緣不規則，或出現流血、疼痛、搔癢等情形，都應盡快就醫檢查。

經常處於戶外或日曬是高風險群 光照部位是好發位置

何英右醫師表示，皮膚癌常與紫外線曝露密切相關，因此，長期從事戶外工作、經常日曬的族群，罹患皮膚癌的風險相對較高，尤其臉部、鼻子、頭頸部及手臂等陽光容易照射的部位，皆屬常見好發位置。

不痛不癢常讓人忽略病灶 家屬可協助長輩檢視皮膚狀況

何英右醫師坦言，臨床上不少患者皆因病灶「不痛、不癢」，以為只是外觀問題而拖延就醫，但僅僅兩年時間，原本如痣般的小黑點，就可能從表層病灶發展為需要手術切除的皮膚癌。此外，臨床上較為嚴重的病例，往往發生在高齡或自我照顧能力較差的長者，因難以自行察覺皮膚變化，常等到腫瘤明顯增大、侵犯較深，家屬才發現其嚴重性。故何英右醫師也呼籲，家中若有年長長輩，家人應定期協助檢視皮膚狀況。

皮膚癌不會一夕長成 變色變大不規則的痣都應警覺有異

何英右醫師強調，皮膚癌並非一夕形成，若能在初期處理，手術範圍通常較小，也較能保留外觀；一旦延誤，病灶侵犯加深，不僅切除範圍擴大，後續重建難度也會明顯增加。若發現皮膚出現新生腫塊，或原有痣持續變化，切勿抱持觀望心態，應及早就醫評估，才能守住健康的第一道防線。

