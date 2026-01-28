別輕忽不痛不癢的痣！七旬翁拖兩年竟變皮膚癌
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一顆看似不起眼的小黑點，悄悄長在鼻子上，卻差點成為一場無聲的健康危機。光田綜合醫院皮膚科何英右醫師近日收治一名70歲陳姓老翁，起初只是鼻部出現一顆如同痣般的小黑點，不痛不癢、毫無不適，卻慢慢變大，但自認只是外觀問題，兩年來未特別理會，直到黑點顏色加深，甚至開始出血，才察覺異狀、趕緊就醫。初診時，鼻部已有明顯突出的1公分病灶，外觀看似一般痣，實際上卻已產生惡性變化，經切片檢查確認為「基底細胞癌」，因此，隨即安排手術切除，目前恢復情形良好。
基底細胞癌是常見的皮膚癌 未及時處理將持續侵犯組織
何英右醫師說明，基底細胞癌是皮膚癌中最常見的類型，雖然惡性度相對較低，但若未及時處理，仍可能持續侵犯周邊組織，導致外觀破壞。何英右醫師強調，皮膚癌最重要的警訊，不在於它像不像痣，而在於它有沒有變化。只要發現原本穩定存在的痣，突然變大、顏色改變、邊緣不規則，或出現流血、疼痛、搔癢等情形，都應盡快就醫檢查。
經常處於戶外或日曬是高風險群 光照部位是好發位置
何英右醫師表示，皮膚癌常與紫外線曝露密切相關，因此，長期從事戶外工作、經常日曬的族群，罹患皮膚癌的風險相對較高，尤其臉部、鼻子、頭頸部及手臂等陽光容易照射的部位，皆屬常見好發位置。
不痛不癢常讓人忽略病灶 家屬可協助長輩檢視皮膚狀況
何英右醫師坦言，臨床上不少患者皆因病灶「不痛、不癢」，以為只是外觀問題而拖延就醫，但僅僅兩年時間，原本如痣般的小黑點，就可能從表層病灶發展為需要手術切除的皮膚癌。此外，臨床上較為嚴重的病例，往往發生在高齡或自我照顧能力較差的長者，因難以自行察覺皮膚變化，常等到腫瘤明顯增大、侵犯較深，家屬才發現其嚴重性。故何英右醫師也呼籲，家中若有年長長輩，家人應定期協助檢視皮膚狀況。
皮膚癌不會一夕長成 變色變大不規則的痣都應警覺有異
何英右醫師強調，皮膚癌並非一夕形成，若能在初期處理，手術範圍通常較小，也較能保留外觀；一旦延誤，病灶侵犯加深，不僅切除範圍擴大，後續重建難度也會明顯增加。若發現皮膚出現新生腫塊，或原有痣持續變化，切勿抱持觀望心態，應及早就醫評估，才能守住健康的第一道防線。
【延伸閱讀】
手指斑塊以為濕疹！一查竟是「皮膚癌」 94歲嬤不易手術用1治療改善
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67477
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
孩子突滿身紅疹？醫揪「這1種衣服」很暖卻超雷 還可能愈來愈癢
最近天氣轉涼，雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師分享，診間看到不少身體冒出紅疹的小病患。很多爸媽急著問：「醫師，是不是過敏？還是傳染病？」結果仔細詢問病史，最近常穿有「內刷毛」衣服！ 為什麼不建議直接穿刷毛衣/毛衣？ 顏俊宇指出，雖然刷毛保暖，但對皮膚敏感或有過敏體質的小朋友來說，這可能是皮膚的災難！ 1、摩擦刺激：刷毛的化纖材質較粗糙，直接接觸皮膚會造成物理性刺激，引發接觸性皮炎。2、悶熱不透氣：這種材質保暖力強但排汗差。孩子活動量大，汗水悶在裡面，極容易誘發熱疹（痱子）或讓蕁麻疹大發作。 別忘了內層重要性 建議「洋蔥式穿法」 不管天氣多冷，顏俊宇建議，接觸身體的第一層（內衣）請務必選擇「純棉質」！純棉吸汗且親膚，能作為皮膚的屏障，外層再套上刷毛衣或保暖毛衣，這樣既能保暖，又能避免材質直接刺激皮膚。 如果紅疹已經發作 居家護理這樣做 1、洗澡水溫不過高：過熱的水會洗掉皮膚保護油脂，讓紅疹更癢。2、簡化清潔：建議不要使用過多的沐浴乳或泡泡浴，用清水帶過即可，減少化學物質二次刺激。3、關鍵保濕：沖乾淨後，趁身體還微濕、水分還留在皮膚表面時，趕緊全身塗抹成分單純的乳液，鎖住水分並修復屏常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《愛情怎麼翻譯？》高允貞神顏解析！智性清冷妝成關鍵、妝容畫法一次看懂
南韓整容範本的高允貞，雖然 2019 年才透過戲劇正式出道，但在站上鏡頭之前，其實她早已以平面模特兒身分累積不少人氣。精緻卻不銳利的五官、帶點距離感的空靈氣質，讓她一出現就被注意到，甚至還有「小全智賢」的稱號。在《愛情怎麼翻譯？》中高允貞飾marie claire 美麗佳人 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
老花鏡竟變時髦神品？許路兒示範「逆齡妝容」：加了這光澤，網驚：這狀態根本20歲！
許路兒真正把老化完美的隱身起來，就算近距離檢視她的臉，你看到的是她妝感極其年輕且搭配超好看的時髦眼鏡，完全令人意想不到這眼鏡居然是多膠老花鏡框！如此的裝扮，讓你再也不用擔心在餐廳吃飯會看不到菜單，優雅不出糗就從妝容搭眼鏡做起！一起來看看許路兒的妝容打扮如...styletc ・ 22 小時前 ・ 發表留言
冬天的皮膚急救指南！Kiehl's急護霜、MELVITA時光小亮珠、LANEIGE睡美人晚安面膜一次盤點
Kiehl’s急護霜說到冬天最需要準備的修護型乳霜，Kiehl’s急護霜就是為「狀況肌時刻」而生！這款新品主打獨家「膚料級」科技，將β-葡聚醣、維他命B5、α-紅沒藥醇與角鯊烷等高修護成分進行微粒化處理，質地意外輕盈，一抹推開就能迅速吸收，不會在肌膚表面形成悶厚負擔！特別適...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026乳霜推薦：36款最強保濕、抗老、修復乳霜評比，解決乾癢暗沈與鬆弛 | 柯夢波丹
2026乳霜推薦必看！《COSMOPOLITAN》美妝編輯團隊盤點 36 款年度最強保濕、抗老、修復乳霜，包含 PTT 與 Dcard 網友熱議的豐傑生醫、JS 婕洛妮絲、La Mer 等清單。針對乾癢敏感、油肌不悶痘、熟齡拉提提供精準膚質分類，幫你鎖住肌膚水分、重建屏障。秋冬保養不再走冤枉路！cosmopolitan柯夢波丹 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026韓妞都在畫「雙層巧克力唇」！像咬過杜拜巧克力的微暈染唇妝正紅
從杜拜巧克力紅到社群洗版，韓國最近真的很迷「巧克力」而這股熱潮，現在也正式蔓延到美妝圈！近期是不是開始頻繁看到深棕色、巧克力色調的唇妝出現在韓星妝容裡？這正是 2026 年初正在發酵的新唇妝趨勢——雙層厚巧唇。【Thmarie claire 美麗佳人 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
ELLA、倪妮、全鐘瑞也瘋狂！蘭蔻「絨粉桃心包裝」直接美出時空斷層、M·A·C、TOM FORD擦出高級柔霧唇
蘭蔻 絕對完美唇膏 2026 情⼈節限定版蘭蔻再次定義了什麼叫做「浪漫的最高境界」。全新《絕對完美唇膏 絲絨霧感 2026 情人節絨粉桃心限定包裝》，光是那觸感如高級精品般的絨粉管身，搭配精緻的桃心浮雕，就足以讓人一眼淪陷，彷彿美出了時空斷層。一半柔軟的天鵝絨、一半俐...styletc ・ 23 小時前 ・ 發表留言
壓力一大就掉髮、白髮狂冒？中醫揭頭髮反映的4大身體警訊
不少人發現，只要生活壓力一大、作息紊亂，掉髮量就明顯增加，甚至年紀輕輕就冒出白髮信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 39則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 493則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 16則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 189則留言
王文洋金孫返台／父喪不到1個月！麻衣收起哀傷開啟新事業 返台「從貴婦變女強人」
麻衣過去1年除了照顧罹患胰臟癌的父親，也每2個月就來台灣工作，甚至父喪不到1個月，本刊就直擊麻衣抵台工作。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 172則留言