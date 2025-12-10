別錯過了！農曆年前有偏財貴人的4星座，摩羯逆境遇幫手，「他」有第六感開啟財富密碼
隨著農曆新年前能量逐漸累積，水星與冥王星在11/18形成六分相，帶來「深度洞察」與「財富覺醒」的力量；月亮同步進入天蠍座，更是一股能照亮暗處、揭開隱藏機會的直覺之光。星座專家艾菲爾老師分析，在這段時間中，有可能在不經意的情況下，被低調但卻非常關鍵的貴人點醒你的偏財運，讓你更容易看透局勢，讓資源流向你，開啟你的財庫。請同時參考太陽、上升星座。
農曆年前有偏財貴人靠近星座1.摩羯座
摩羯最近的財運並非大張旗鼓，而是「越冷越旺」。水星冥王星的能量讓你反而在低潮、壓力、甚至麻煩中，遇到真正關鍵的人，像是在你焦頭爛額時，某位經驗老道的前輩一句話就幫你確認方向；或你正在為資金、工作瓶頸煩惱時，某個過去的合作物件主動提供資源。這些貴人都不是熱情外放型，而是默默觀察你、欣賞你長期累積的專業，直到你最需要時才伸手。這段期間，也可能會遇到「危機轉機」的機會：例如某案子砍預算，但因此讓你接觸到更大的合作；或某項麻煩的工作，反而讓你被高層注意。農曆年前，你要做的不是衝，而是「看懂誰值得信任」。越冷靜、越務實，你越能抓住躲在暗處的偏財線索。
農曆年前有偏財貴人靠近星座2.天蠍座
天蠍在這段期間的偏財運，完全靠「直覺+深度連結」爆發。你會突然察覺某人說的話有玄機、某個機會背後有故事、某筆投資值得再深入瞭解。月亮進入你本命的能量場，讓你整個人像開了天線般，感覺敏銳、判斷深刻，甚至能在別人沒察覺前就知道該選哪條路。你的貴人多半是低調、不愛張揚但非常專業的人，可能是神秘的客戶、網路上偶然遇見的高手、或某個外表平凡卻極有智慧的前輩。他們會用一句話、一個提醒、一份資料，就幫你避開風險、找到財路。這段期間不需要說太多，只要聽、觀察、跟隨你的直覺，就能在農曆年前掌握一個真正能「長期累積財富」的突破口。
農曆年前有偏財貴人靠近星座3.處女座
處女座的偏財貴人藏在「工作細節」裡。水星冥王星六分相讓你原本默默做事、不說話的努力，在這段期間突然被看見。你過去累積的專業、耐心完成的細節、某份被忽略的提案，都可能在這時被某位權威人士、主管、或資深投資人注意到。你的貴人特質很明確：務實、精準、有資源，而且只願意投資「真正努力的人」。因此你會突然接到合作意願、可能被推薦案子、甚至獲得額外支援。這段期間不必刻意討好誰，只要持續展現你的邏輯、能力與認真，就會吸引到欣賞你的人。特別是在農曆年前，有機會收到意外獎金、額外收入或延伸合作，像是在你最平靜工作的一天，突然收到了某個提升你價值的好消息。
農曆年前有偏財貴人靠近星座4.雙魚座
雙魚最近就像被宇宙悄悄牽著走，往偏財的方向靠近。水星冥王星六分相讓你看似「想太多」的直覺，其實正逐步變成最準確的指南。你會不自覺被某個投資主題吸引、突然想聯絡某個人、或對某個計畫產生莫名興趣，而這些感覺都不是巧合，它們是內在潛意識在提醒你：「這裡有東西」。你的貴人不是傳統的長輩或主管，而是「突然出現的靈感型人脈」，朋友的朋友、同好圈的人、或某個聊天時不小心給你超強訊息的人。他們給的不是直接金錢，而是「方向」、「觀點」、「先機」。農曆年前，你很可能因一次靈光乍現，找到能讓自己翻身的偏財管道。你越放鬆、越順流，財運就越跟著浮上水面。
內容授權自塔羅牌老師艾菲爾
圖片來源：IG@tvn_drama
更多女人我最大報導
特別招財～長的漂亮又旺夫的4星座女！雙魚天生運勢爆棚最帶財，「這位」堪比財神爺能娶到是福氣
凡事靠自己「福氣自來」的4生肖！屬虎不靠貴人正財橫財自然來，「這位」天生帶財命根本不愁吃穿～
2026年「366天生日全運勢」出爐！前一百名竟然都沒「這個月」堪稱最衰月分
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 281
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 23
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
苗博雅稱「戰爭照常上班」他列：毀台五步驟
[NOWnews今日新聞]社民黨台北市議員苗博雅日前談到，即使台灣遭遇戰爭，「該上班上學、該開店的還是會照常運作」，強調現代戰爭不同於電影場景，大多數人仍能維持日常生活，言論引發熱議！胸腔科醫師蘇一峰...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 398
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 4 天前 ・ 18
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 377
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 214
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 1
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 83
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 53
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 180
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 18 小時前 ・ 59
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 18
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 389
大雨襲4縣市！入冬最強冷空氣要來了「恐凍破10度」
東北季風影響，今(9)日宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。氣象專家吳德榮提醒，下週可能有入冬最強冷空氣來襲，將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4