別錯過！獅子座流星雨17日極大期 殘月無光害觀賞條件佳

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

台北市立天文館今（15）日預告，獅子座流星雨將於下週一（17日）迎來極大期。由於當天月相為殘月，月光干擾相對較小，因此是觀測的絕佳時機，預估每小時的天頂流星數可達15顆左右。天文館建議有興趣的民眾，可在17日晚間11時30分過後，尋找光害稀少且視野遼闊的地點，向東北東方天空觀看。

台北市立天文館預告獅子座流星雨將於下週一迎來極大期。圖為2001年獅子座流星雨大爆發時影像。（圖／臺北天文館官網）

據台北市立天文科學教育館發布的新聞資料，獅子座流星雨屬於每年都會固定報到的小型流星雨。其最顯著的特色在於流星速度極快，平均可達每秒70公里（相當於時速25萬公里），在所有流星雨中速度居首。

廣告 廣告

天文館進一步解釋，獅子座流星雨的成因來自於譚普-塔托（Tempel-Tuttle）彗星在其軌道上所殘留的塵埃物質。由於這顆彗星的公轉週期約為33年，獅子座流星雨也因而存在一個相近的爆發週期，在爆發期間，流星數量短時間內可能湧現數千乃至上萬顆。

天文館指出，譚普-塔托彗星下一次回歸近日點預計在2031年，天文學家推估屆時前後，獅子座流星雨很可能再度上演流星爆發的壯觀景象。儘管今年不是爆發期，但在非爆發期的2009年也曾意外出現過每小時約500顆的流星數量，基於此，今年的極大期表現依舊值得期待與關注。

天文館強調，本次獅子座流星雨極大期將發生在17日。當天觀測條件良好，因為月相為殘月，且月亮要到隔日（18日）凌晨4時左右才會升起，對觀測的干擾極低。天文館建議民眾把握17日晚間11時30分起的時段，朝東北東方無光害的開闊區域觀看，預期每小時天頂流星數約有15顆。



更多FTNN新聞網報導

廚餘之亂補破網！盧秀燕下令「清運車全面加裝GPS」 每天視訊查核蒸煮情形

Costco顧客都討厭！「這2種水果」意外上榜 不會回購的還有這些…

300萬人朝聖！日本稻農最強「省錢儲米法」 網讚：用過不再長米蟲

