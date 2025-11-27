別錯過！舊行動電源回收「現賺400元」剩4天

▲台北市環保局與神腦國際合作，推出「行動回收，為地球充電！」活動，至11月30日，帶著行動電源至23家指定門市回收，購買新行動電源每顆可折抵400元。（圖／記者周淑萍攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市環保局與神腦國際合作，推出「行動回收，為地球充電！」活動，在本（11）月30日前，只要帶著舊行動電源到指定門市回收再購買新行動電源，每顆「折抵400元」，最多可選購4顆，另回收2顆行動電源還能獲得50元超商商品卡，環保局也同步提醒，廢行動電源，若未依規定丟棄行動電源，最高可被罰款6000元。

根據《廢棄物清理法》規定，廢棄行動電源可交給資源回收車或量販店業、超級市場業（如全聯、家樂福等）、連鎖便利商店業（如7-11、OK、全家等）、連鎖清潔及化妝品零售業（如屈臣氏、康是美等）等回收點，不可隨意棄置或丟入垃圾車，違者最高可被罰款6000元。

廣告 廣告

台北市環保局與神腦國際合作，推出「行動回收，為地球充電！」活動，自114年11月1日至11月30日止，民眾帶著行動電源至至北市21家神腦國際門市及2家神腦Apple授權維修中心回收，加入神腦國際會員即可獲得50元神腦幣，並享購買行動電源（限定款） 每顆折扣400元優惠，一人最多可選購4顆；回收2顆廢行動電源還可再獲得統一超商商品卡50元1張，每人兌換上限100元，送完為止。

「行動回收，為地球充電！」活動門市：

特約台北南陽、特約台北信義、特約台北松山、特約台北八德、特約台北萬華、特約台北天母、特約北投明德、特約台北民權東、特約台北民生東、特約台北興隆、特約台北通化、特約內湖德安、特約台北後山埤、特約台北重慶北、特約內湖西湖、特約台北南港、特約台北莊敬、特約台北農安、特約萬華西園、特約台北古亭、特約台北中華、台北光華ASP銷售倉、台北民權ASP銷售倉。

▲台北市環保局與神腦國際合作，推出「行動回收，為地球充電！」活動，至11月30日，帶著行動電源至23家指定門市回收，購買新行動電源每顆可折抵400元。（圖／神腦國際）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

又是行動電源自燃！台鐵區間車濃煙密布 延誤22分鐘

行動電源爆炸！台鐵區間車「學生背包起火」 車廂都煙旅客驚逃

行動電源頻頻發生爆炸意外 標準局：邊境抽驗提高10倍