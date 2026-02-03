別錯過「1316」黃金期 及早發現聽損兒開啟聽語療育





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】國民健康署自101年起全面補助本國籍新生兒聽力篩檢，篩檢覆蓋率將近99%，居全球領先之列，每年可及早發現7百多名先天性聽力損失兒童。國民健康署呼籲家長務必讓新生兒接受聽力篩檢，若發現異常應掌握「1316原則」，及早確診、介入療育，幫助孩子順利發展語言與學習能力。



我國新生兒聽力篩檢居全球領先之列 及早發現介入治療



聽力是語言發展的起點，同時也是孩子探索世界的開端。聽力損失若未及時發現，將嚴重影響語言發展、社交互動及未來學習能力，而新生兒先天性聽力損失，必須透過篩檢才能精準識別。

廣告 廣告



全球每千名新生兒，大約有3至5名有先天性聽力損失。依據世界衛生組織2024年發布的新生兒篩檢實施指引，全球只有1/3左右國家全面提供新生兒聽力篩檢，我國篩檢覆蓋率自全面推動以來，長期維持在9成以上，近年已接近99%，居全球領先之列。



【民國112年】： 新生兒聽力篩檢共13萬4,082人，篩檢率達98.9%，共發現786位聽力損失兒童。



【民國113年】： 新生兒聽力篩檢共13萬3,137人，篩檢率達98.9%，共發現779位聽力損失兒童。



父母掌握「1316」黃金關鍵期 為聽損兒開啟新「聲」



為及早發現先天性聽力損失與及早進行聽語療育，以把握語言發展關鍵期，讓聽力損失兒童（簡稱聽損兒）不錯失學習成長的關鍵，國民健康署積極推廣「1316原則」，呼籲家長配合醫療團隊落實以下時程：



1.出生「1」個月內篩檢： 新生兒出生後應儘快（最好於住院期間、出生72小時內）完成聽力篩檢，勿因為購買商業保險而延後篩檢。



2.出生「3」個月內確診： 若篩檢未通過，應於新生兒出生後3個月內完成確診檢查，確認聽力損失程度。



3.確診後「1」個月內選配輔具： 確診後1個月內，依醫療專業評估選配適合的助聽器或人工電子耳等輔具。



4.出生「6」個月內接受聽覺語言早期療育（簡稱聽語療育）： 於6個月大前開始接受聽語療育，幫助孩子建立聽覺語言能力。若能在6個月大前介入療育，孩子的語言發展及社會互動能力將可大幅提升，甚至能與同儕同步學習。



善用預防保健及發展篩檢服務 提高警覺、觀察居家行為



有一部分的聽力損失並無法在新生兒階段發現，國民健康署沈靜芬署長提醒家長，即使通過新生兒聽力篩檢，家長仍應善用政府補助未滿7歲兒童，可享有7次兒童預防保健服務，以及6次兒童發展篩檢服務，按時帶孩子接受服務；若兒童經醫師發現有對聲音反應之異常，或語言發展遲緩情形，可進一步轉介。



家長平日也可利用《兒童健康手冊》中的「嬰幼兒聽力簡易居家行為量表」持續觀察，若孩子出現說話不清楚、語言發展遲緩或對呼喚反應遲鈍等徵兆，應儘速就醫，以排除遲發性聽力損失的可能性。



目前全台約有260餘家醫療院所提供「新生兒聽力篩檢服務」，並有超過60家醫院提供確診服務。國民健康署將持續與各醫療機構合作，提供全面的後續療育轉介，讓每個新生命都能掌握新「聲」，擁有健康發展的每一步。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸低溫瞬間血管收縮恐引發心肌梗塞 胸悶重壓感尤應警覺

▸濕疹反覆發作好難受 中醫：濕疹反覆難斷根關鍵在忌口