別鐵齒！2026「這4生肖」需安太歲 他「做錯1事」竟不順一整年

記者簡浩正／台北報導

今日是24節氣的「立春」，也象徵寒冬結束、新一年能量正式啟動。迎接2026年，命理專家指出，生肖屬馬、屬鼠為「犯太歲」或「本命年」；而生肖屬兔、屬牛為「偏沖太歲」，這四個生肖的人最好到寺廟安太歲、點太歲燈，來避免無端生病或破財。

命理專家楊登嵙表示，太歲乃天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」，所以每12年值太歲一次，每六年又與太歲正沖一次，也就是每個人每六年就犯一次太歲。太歲的地位最尊、力量最大，年、月、日時、方位、或吉或凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。

他說，2026年歲次丙午年，生肖屬馬為「值太歲」「刑太歲」，屬鼠為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」。這兩個生肖的人要安太歲、點太歲燈；而生肖屬兔為「破太歲」、屬牛為為「害太歲」，這兩個生肖為「偏沖太歲」，有的廟宇也會幫信眾安太歲、點太歲燈。所以，這四個生肖的人最好到寺廟安太歲、點太歲燈。

楊登嵙指出，安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。之前曾有一位信徒因為犯太歲，去廟裡安太歲，但一整年運勢非常不順，後來拿出當時去廟裡登記的資料，赫然發現工作人員將其名字寫錯了！保佑到別人，難怪自己非常不順。

