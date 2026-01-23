別開日本濾鏡？她講日文遭刁難「切換英語」秒順遂 當地人揭1原因

生活中心／王文承報導

一名女子表示，她即便刻意使用日文與當地人交流，仍明顯感受到差別待遇，反倒有一次全程改用英文溝通，旅程卻異常順利。（示意圖／PIXABAY）

一直以觀光立國的日本，近年因外國旅客數量暴增，已逐漸影響當地居民的生活，也讓部分日本人對觀光客態度轉趨冷淡，甚至出現不友善的情況。一名女子分享自身經驗表示，她即便刻意使用日文與當地人交流，仍明顯感受到差別待遇，反倒有一次全程改用英文溝通，旅程卻異常順利，讓她直呼「日本是最不費心掩飾歧視的地方」。

女赴日講日文遭歧視 切換英語突順利



一名女網友在社群平台《Threads》發文指出，自己已通過日文檢定N2，赴日旅遊時總會刻意多聽、多說日文，希望融入當地。然而她坦言，去了日本數十次，始終無法避免遭遇外國人被差別對待，甚至感受到不友善的態度。某次她刻意全程僅使用英文溝通，卻發現整趟旅程出乎意料地順利，「彷彿那些令人不舒服的瞬間全都消失了」。

廣告 廣告

原PO直言，走訪過這麼多國家，日本是她認為「最不費心掩飾歧視」的地方，更讓她感到無奈的是，隨著日文學得越多、赴日次數越頻繁，反而讓她對日本產生厭惡感。

貼文曝光後，立刻引起大量網友共鳴，「真的拜託台灣人把對日本的濾鏡關掉好嗎」、「有次在羽田因行李問題被刁難，我用日文溝通（N2程度），地勤態度非常強硬，結果我弟把我拉到旁邊，改用流利英文說明，沒幾分鐘事情就解決了」、「日文N1，但在日本遇到事情時，我一律先用英文」、「完全能理解，我住東京，坦白說沒有感受到太多歧視，但說英文的確會得到不同對待」、「學的日文越多、越了解日本人，就越不喜歡日本」、「我在熊本工作，從來不覺得日本人對台灣人特別友善」。

講日文遭刁難「切換英語」秒順遂 當地人揭1原因



令人意外的是，也有一名日本網友現身回應，表示對原PO的遭遇感到難過，並坦言日本社會確實存在視野狹隘的人，對其他亞洲國家抱有輕視態度。他同時解釋，為何說英文反而較少受到歧視，原因在於日本人往往會對使用英文的人「唯唯諾諾」，這種心態源自第二次世界大戰後的歷史背景，當時日本社會集體形成「英語＝勝者的語言」、「英語圈＝先進與強者」的觀念。

更多三立新聞網報導

把歪風帶進台灣？她驚見餐廳「服務費自己勾」 選完下場超慘 眾人看傻

AI害我失業？黃仁勳揭背後戰略：最大風險不是被取代 真相驚呆輝達員工

春天來了？黃仁勳再度點名「這幾種技術工」最搶手：年薪衝6位數美金

26歲年薪7位數！男拒當房貸社畜：一輩子租房 親曝「3大理由」驚呆眾人

