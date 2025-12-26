別驚慌！北捷市政府站13:00演練無差別攻擊 將發避難告警細胞簡訊
台北市19日發生隨機攻擊事件，為強化防災韌性，台北捷運市政府站及市府轉運站今天下午1時將進行危安演練，模擬歹徒丟擲汽油彈、無差別攻擊的應變處置，並發送避難疏散告警細胞簡訊，提醒民眾收到模擬警報勿驚慌，也無須採取行動。
台北市長蔣萬安認為，此事突顯提升全民防衛意識的重要性，要求今天下午在捷運市政府站辦理強化危安聯合演練，提升應變團隊與支援單位分工效率，與處理重大暴力事件的應變處置能力。
台北捷運公司規畫，今天演練分為三階段，下午1時起，在捷運市政府站的月台層，模擬歹徒丟擲汽油彈，接著在市府轉運站購票櫃台前，模擬歹徒無差別攻擊，最後在捷運市府站2號出口外人行道，模擬大量傷病患的應變處置。
市府指出，屆時將發送避難疏散告警細胞簡訊，內容會以中、英文註記為「演練（Drill）」及「測試（Test）」，提醒民眾是模擬疏散避難重大災害事件的警報，請勿驚慌也無須採取行動。
此外，北捷表示，1月底，在台北車站將另行舉辦多名歹徒於四鐵共構的交通樞紐進行攻擊，並在農曆春節前與新北捷運共同演練多名歹徒在跨縣市多個車站攻擊的情境，將模擬範圍從單點擴大至雙北生活圈。
台北市19日發生隨機殺人案，嫌犯張文在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著墜樓不治，共釀4死11傷。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
收簡訊別驚慌！ 北捷今將「高強度演練」 模擬汽油彈、無差別攻擊
收簡訊別驚慌！ 北捷今將「高強度演練」 模擬汽油彈、無差別攻擊EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
北市抽驗「醫院餐」也出包！ 三軍總醫院爆蔬果農藥超標
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 蔬果農藥違規連大醫院都上榜！台北市衛生局今（26）日公布11月生鮮蔬果抽驗結果，檢驗結果5件產品不符規定，其中就包括在三軍總醫院營養部抽驗到的「青蔥」，檢出二種農藥違規，除要求下架違規產品之外，也針對供應來源的彰化縣業者移請彰化縣衛生局調查，可處分業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。 台北市衛生局定期至市場、蔬果零...匯流新聞網 ・ 27 分鐘前 ・ 發起對話
又是酒駕累犯！桃園公布15人姓名、照片及違規地點
全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，昨(25)日公告第150波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。 交裁處指出，依據道路交通管理處罰條例規定，10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違桃園電子報 ・ 1 小時前 ・ 1
宜蘭太平山今晨降冰霰 逾百民眾上山追雪
受大陸冷氣團影響，全台氣溫遽降，高山地區有機率降雪，玉山已於今晨傳出降雪，宜蘭太平山國家森林遊樂區目前氣溫約1°C，太平山莊自今天清晨6時30分許，已下起間歇性冰霰。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
又見隨機砍人！30歲苗栗男持刀捅路人 再衝超商揮刀遭壓制
張文19日才在北捷涉及4死11傷的隨機砍人案，案發第七天，苗栗市驚傳一名30歲男子，持鐮刀隨機攻擊路人，先導致一名婦人左腰受傷，接著，男子又闖超商，持刀攻擊店員。苗栗警分局員警獲報，火速趕抵超商將男子壓制，全案26日依傷害、恐嚇罪移送苗栗地檢署偵辦，並建請羈押，避免再犯。太報 ・ 3 小時前 ・ 1
政院拍板修法「立委赴中納管」！陳玉珍喊要打仗嗎 翁曉玲嗆：無聊法案
國民黨立委翁曉玲等人赴中國廈門參加活動，回台後藍白23日又聯手在程序委員會封殺1.25兆國防特別預算，而民進黨團提案規範立委前往中國需要報備的國安法案也已經被藍白擋了700多次。行政院拍板，今（26）日院會將通過《兩岸人民關係條例》修法，要建立赴中審查許可制度，違法將處以罰緩。對此，翁曉玲搖了搖頭開嗆，無聊的法案。國民黨立委陳玉珍也喊說，民進黨是打定主意要打仗嗎？三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前 ・ 3
藍白聯手彈劾賴清德！黃國昌公布完整時程：1月啟動、5月19日投票
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨與國民黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案。民眾黨立院黨團今（26）日舉行記者會，會中黨團總召黃國昌也說明，藍白將共...FTNN新聞網 ・ 38 分鐘前 ・ 17
張文奪3命「專挑男性」下手 精神科名醫推測原因
張文這回隨機攻擊，釀成3名無辜男性死亡，也讓不少網友質疑，是不是特別鎖定男性出手？精神科醫師沈政男分析，張文恐怕是相較之下不忍傷害女性；也有網友推測可能是張文父親相對嚴厲，後來軍旅生涯也不如意，才導致張文對於男性產生報復心理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
賴清德「語重心長」籲立院盡速審查總預算 否則有何資格談憲政
總統賴清德今天（25日）表示，如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政，希望國會能支持、協助國家進步，他說，敬請在野黨和執政黨能共同合作，盡速審議中央政府總預算跟國防特別預算。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前 ・ 1233
謝龍介台南造勢直接亮槍 綠委傻眼：現在是不投藍就吃子彈？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林楚茵今(12/26)表示，上周北捷無差別隨機攻擊事件讓國人驚魂未定，國民黨副主席季麟連竟在台南造勢場合直接亮槍...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 108
抓包賴清德自創憲法 葛如鈞：總統你還好嗎
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委葛...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 136
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 21 小時前 ・ 96
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 414
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 59
5名大法官就宣判憲訴法違憲宣判 基層法官炸鍋：徹底踐踏憲法
憲法法庭5名大法官宣告憲訴法修法違憲，但開會人數未達舊版憲訴法6人門檻，引發憲政危機爭議。胸腔暨重症專科醫師蘇一峰透露，在法官論壇上也有多名法官發文質疑，痛批大法官把憲法踐踏得很徹底，就算新修憲訴法也應合法有效。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 25
游盈隆掌中選會能過關？他曝驚人內幕
[NOWnews今日新聞]中選會目前僅剩4名委員，面臨停擺危機；行政院近日提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委，引發討論。對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫昨（24）日在網路節目《新聞！給問嗎？》主...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 14
「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 12
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 27
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 8
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11