別驚慌！北捷市政府站13:00演練無差別攻擊 發送避難告警細胞簡訊

台北市19日發生隨機攻擊事件，為強化防災韌性，台北捷運市政府站及市府轉運站今天下午1時進行危安演練，模擬歹徒丟擲汽油彈、無差別攻擊的應變處置，並發送避難疏散告警細胞簡訊，提醒民眾收到模擬警報勿驚慌，也無須採取行動。

台北市發生隨機攻擊事件，市府為強化整體防災韌性，26日下午將在捷運市政府站辦理聯合演練。圖為24日進行預演。（中央社）

台北市長蔣萬安認為，此事突顯提升全民防衛意識的重要性，要求今天下午在捷運市政府站辦理強化危安聯合演練，提升應變團隊與支援單位分工效率，與處理重大暴力事件的應變處置能力。

台北捷運公司規畫，今天演練分為三階段，下午1時起，在捷運市政府站的月台層，模擬歹徒丟擲汽油彈，接著在市府轉運站購票櫃台前，模擬歹徒無差別攻擊，最後在捷運市府站2號出口外人行道，模擬大量傷病患的應變處置。

市府指出，屆時將發送避難疏散告警細胞簡訊，內容會以中、英文註記為「演練（Drill）」及「測試（Test）」，提醒民眾是模擬疏散避難重大災害事件的警報，請勿驚慌也無須採取行動。

此外，北捷表示，1月底，在台北車站將另行舉辦多名歹徒於四鐵共構的交通樞紐進行攻擊，並在農曆春節前與新北捷運共同演練多名歹徒在跨縣市多個車站攻擊的情境，將模擬範圍從單點擴大至雙北生活圈。

台北市19日發生隨機殺人案，嫌犯張文在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著墜樓不治，共釀4死11傷。

