別鬧了！高鐵列車被通報「會爆炸」影響多班次 報案女：我算出來的

高鐵12/21被通報有爆裂物，確認後為誤報。資料照片



台北市上周五發生無差別殺人攻擊案件，引發全國緊張。正值年末、聖誕、跨年的交通旺季，交通工具也成為安全戒備的重點。沒想到，今天（12／21）高鐵被通報，有一輛車次「會爆炸」，警方也全力搜索，部分列車班次也受到影響，不過後來並未發現任何爆裂物，確定是誤報。警方也將報案的女子，依照刑法恐嚇公眾罪送辦。

據悉，今日下午16時20分警方接獲高鐵台南站督導通報，一名下車旅客反映所搭乘高鐵833車次會爆炸，請求警方協助；警方聯繫該名旅客彭女，彭女則在電話中指出，稱該車次的第7車廂會爆炸，但是「自己算出的」。

警方逐一檢查後，彭女反映的車次並未發現任何爆裂物，也讓833車次延誤10分鐘發車。警方將報案人彭女帶回調查，依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌加以逮捕，後續將依法移請台南地方檢察署偵辦。

另外，可能是高鐵相關爆裂物的通報，也讓高鐵部分班次緊急戒備，網友指出，高鐵144車次因安全警戒影響而延誤，也有網友表示已經坐上高鐵列車了，突然被趕下來了，警察衝上高鐵列車檢查。幸好，上述情況都是虛驚，乘客們也都安全完成旅程。

