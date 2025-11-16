別一個人去！美「獨旅最危險州」出爐 新墨西哥州慘拿第一

獨自旅行如今漸成潮流，但根據美國一項最新研究報告，美國部分地區對獨行旅客，仍具高度風險，其中新墨西哥州成為「最危險獨旅州」，包括犯罪率、道路安全都亮紅燈。

根據美國「Silver Law Firm」近日發布研究，根據美國聯邦調查局（FBI）犯罪統計、交通部資料及多項官方來源，從犯罪率、道路安全、緊急救援可及性與交通基礎設施等面向，替全美各州評估「獨旅安全分數」。

結果顯示，新墨西哥州以「零分」居全美最危險之首，報告指出，該州雖以國家公園與公路景觀吸引自駕與健行愛好者，但偏遠路段多、手機訊號不穩，使獨旅風險大幅提高，「新墨西哥的廣大鄉村地帶，代表長時間無訊號、無加油站」，「獨旅者務必下載地圖、攜帶額外水與補給品，並把行程提前告知家人或朋友。」

至於危險榜第二為阿肯色州、第三為田納西州，其中田納西州雖有不少熱門旅遊城市，但報告提醒，「如果你獨自前往田納西的鄉村地區，一定要仔細規劃路線，並讓他人知道你的行程與預計報平安的時間。」至於最安全的州為麻州，拿下100滿分，報告認為其暴力犯罪與財產犯罪率，明顯低於全美平均，且交通路網完善。

