別2025、迎2026！ 紐約時報廣場彩排「撒彩紙」 跨年氣氛濃

2025年，只剩最後兩天，全球跨年熱門景點之一的紐約「時報廣場」，也提前為跨年夜準備。他們進行「彩紙施放」的最後彩排，希望能讓今年的跨年夜活動萬無一失。此外，蘇格蘭的愛丁堡，也提前開始新年的慶祝活動，除了有傳統的風笛樂隊演奏，還有類似「燒王船」的儀式，將一路進行到跨年夜。

跨年倒數在即，紐約時報廣場為跨年夜的「彩紙施放」進行最後彩排。(圖／達志影像美聯社)

在紐約時報廣場，主辦單位正為跨年夜的重頭戲「彩紙施放」進行最後彩排，漫天彩帶從天空落下，營造出濃厚的慶祝氛圍。時報廣場聯盟主席Tom Harris表示，進行彩帶測試是因為僅兩天後，全世界的目光都將聚焦在時報廣場，見證2025年的最後幾秒。一位紐約民眾分享了對即將到來的2026年充滿期待，特別是因為他剛滿26歲，對新的一年感到非常興奮。

蘇格蘭愛丁堡的街頭也開始出現慶祝活動，這些活動將一直持續到跨年夜。現場不僅有風笛樂隊演奏，還出現了特別嘉賓—維京人，他們將舉行焚燒船隻的儀式，為愛丁堡的慶典增添色彩。鼓隊隊長Mike提到，這些維京人從設德蘭群島過來參與活動，據他所知，他們已經連續參與這個遊行至少20年。

愛丁堡被認為是全球慶祝新年的首選之一，當地還有名為「跨年第一步」的傳統習俗。Mike表示，他最喜歡的傳統是和鄰居一起喝一杯威士忌，一塊黑麵包，再拿一塊煤，作為新年後踏入對方家門的第一個人。在德國布萊梅，民眾也不惜在太陽升起之前到店家門口排隊，只為了囤積新年煙火。隨著跨年倒數在即，歐美民眾已經提前暖身，熱切期待著2026年的到來。

