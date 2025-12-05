利劍刺鐘樓！新竹火車站後方長高樓層「怪獸」 毀城市景觀挨批

新竹火車站後方長出高樓層的建案巨獸，且起重機有如一把利劍刺入火車站古蹟鐘塔般，文化人士痛批建案完工後恐破壞天際線及城市景觀。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹火車站建於1913年，是已有112年歷史的國定古蹟，更是台灣現存最古老且仍在使用的火車站。近期有讀者及網友發現，美麗的火車站後方竟悄悄長出高樓怪獸，尤其建案高樓施工起重機懸在空中，宛如一把利劍刺進火車站古蹟鐘樓般，嚴重破壞天際線，也影響城市美學。文化人士批市府對國定古蹟周邊的高樓層建案未限制與管制，恐讓美麗國定古蹟淹沒在高樓層中，成為破壞視覺景觀殺手。

市府都發處表示，該建案領有建造執照，建築物為1幢4棟、地上14層地下3層，用途為G3：店鋪、H2集合住宅，目前正施工中。另文化局說明，新竹火車站為國定古蹟，主管機關為文化部，文化部2021年11月8日曾邀集委員現勘，針對後站開發案進行審查。經現場會勘與專家委員討論，確認該案尚無涉文資法第34條規定，對古蹟完整性、外觀遮蔽及觀覽通道有破壞之虞。

文化局表示，已將文資委員會意見轉達給市府都審會，據市府都審會結論，市府已要求開發單位配合調整建築設計，要求改善項目包括簡化屋頂突出物以降低視覺上的突兀感，縮減高樓層量體，使整體建築規模與火車站天際線更加協調，並調整外牆色系，採用淺灰色系外牆，以低調、沉穩的色彩降低對國定古蹟的視覺衝擊。

文化人士提到，新竹火車站是國定古蹟，也是進入竹市的重要地標，每天有4萬人次的通勤人數，但近期發現火車站的後方竟出現高樓層建案的起重機，一大台的起重機就像一把劍般刺進新竹車站古蹟的鐘塔，相當驚悚、不吉利，更嚴重破壞城市景觀及天際線，痛批市府核准這樣的建案興建，不僅未把關，也未考慮國定古蹟的整體視覺景觀，未來完工後，恐怖巨獸將成古蹟視覺景觀殺手。

