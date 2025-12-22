利多出盡？裕隆出售那智捷盤中閃「綠燈」 鴻華先進強漲5%

先前因傳出要售出納智捷，連兩天大漲反應的裕隆，今日早盤出現獲利了結賣壓、一度觸及 34.5 元跌停低點，呈「利多出盡」態勢；收購方的鴻華先進則呈兩樣情，早盤一度漲 5.3% 至 41.2 元。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 汽車股裕隆（2201）日前宣布重磅消息，董事會通過以 7.876 億元將旗下 100% 子公司納智捷（Luxgen）股權策略性轉讓予合資公司鴻華先進（2258），作價每股 8.5 元，並預計於 2025 年第一季完成交割。

然而，先前連兩天大漲反應的裕隆，今日早盤出現獲利了結賣壓、一度觸及 34.5 元跌停低點，似乎呈現「利多出盡」態勢；收購方的鴻華先進則呈現兩樣情，早盤一度上漲 5.3% 至 41.2 元。

本次交易，具體包括納智捷母公司資產與 5 間銷售公司、據點、人力等完整業務體系。雖品牌名稱與人員結構預期維持不變，但後續產品將改以鴻華先進主導的「Foxtron」品牌銷售，N7 將成為納智捷的最後一款車。裕隆集團指出，本案將有助提升經營效率與價值鏈整合，有利整體營運長期發展。

裕隆雖將納智捷出售給鴻華先進，不過鴻華公司本身即由鴻海（2317）、裕隆兩大集團合資，目前鴻海持有鴻華約 45.62% 股權，裕隆旗下的華創車電技術中心持有鴻華先進約 43.83%。

歷經傳言及交易談判發酵，裕隆股價於上周提前反映利多，連拉兩根長「紅K」，累積漲幅達 17.4%。但重訊正式公佈後，資金迅速轉向買方鴻華先進，其股價逆勢大漲 5.3%，顯示市場對整併後業務前景期待度較高。此次轉讓案預計仍需公平會審查通過，尚存時程不確定性。

裕隆為國內知名汽車製造集團，主力營運包括整車製造、汽車零組件發展與銷售通路建構。近年來，公司積極佈局電動車與車電整合領域，與鴻海集團合作成立的鴻華先進即為其代表成果。最新 11 月合併營收為 26.61 億元，較上月略減 5.59%，年減 3.29%，顯示短期營運仍受車款轉型與庫存調整影響。

