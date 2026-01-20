利多喊過頭？美光買銅鑼廠掀想像 力積電不忍了

市場一句「奈米授權」，股民腦補出一整條成長曲線。美光以18億美元買下銅鑼廠後，外界迅速把劇本寫成力積電「製程大躍進」、DDR4戰力全面升級，甚至直指1Y、1Z奈米授權已箭在弦上，沒想到市場情緒愈炒愈熱之際，力積電罕見出手踩煞車。

近日市場盛傳，美光在收購力積電銅鑼廠後，將進一步授權1Y奈米、甚至後續1Z奈米DRAM製程，為力積電DDR4量產注入「大補丸」。

力積電急踩煞車 稱奈米授權為「臆測性解讀」

相關說法更被解讀為美光將已停產的成熟先進製程釋出，讓力積電在消費型DRAM市場「如虎添翼」，並在市場迅速發酵，也讓「銅鑼廠交易案」被視為「不只是賣廠，而是技術升級的起點」。

廣告 廣告

面對外界解讀一路超前，力積電罕見發布重訊澄清，重申與美光1月17日同步公布的僅為合作意向書（LOI），內容涵蓋售廠及其他合作事宜，但所有細節仍待後續協商與正式簽約，並未達成任何製程授權協議。

力積電直言，部分媒體報導屬於臆測性解讀，與公司實際進度並不相符，為避免投資人被誤導，選擇第一時間對外說明。

副總譚仲民：沒簽約前都還沒定案

力積電副總經理譚仲民表示，現階段與美光的合作，仍處於意向與討論階段，相關合作項目必須在正式簽約後，才能最終確定。他強調，目前並不存在外界所稱「已取得1Y奈米製程授權」的具體進度。換言之，在白紙黑字之前，所有關於製程升級的說法，純為市場預期。

值得注意的是，近期研調機構指出，力積電目前DRAM產能主要停留在25奈米、38奈米製程，DDR4產品容量受限；若未來能取得1Y甚至1Z奈米製程授權，確實有助提升位元產出、強化消費型DRAM競爭力，且不致與美光的先進產品線正面衝突。只是這份「藍圖」仍建立在「若未來合作順利推進」的前提之上。

從賣廠到代工夥伴 大商機待簽約落地

力積電董事長黃崇仁日前在給員工的內部信中提到，美光將以預付貨款方式，預約力積電HBM後段晶圓製造（PWF）產能，雙方將建立長期代工夥伴關係，並協助力積電精進利基型DRAM代工事業。

只是，相較於市場急著定義「奈米授權到手」，力積電選擇先把話說清楚：銅鑼廠交易確實打開合作想像空間，但真正的技術與製程升級，仍有一段必須等待簽約落地。