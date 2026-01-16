利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫
台美對等關稅降至15%，中央大學經濟系教授吳大任指出，這對傳統產業當然是利多，尤其工具機、機械設備過去在美國市場面臨不公平競爭，如今稅率回到與日本相當的水準，有助台灣業者恢復競爭力與獲利空間；但他也指出，232條款下的半導體關稅更為關鍵，因相關產品占出口比重高達七成，從美方說法來看，是計劃產能2.5倍的輸美產品，及完成建廠業者產能1.5倍才能豁免，這將進一步推升供應鏈整體外移的誘因，也放大長期投資、匯率與金融穩定的風險。
吳大任進一步說明，赴美設廠的首要風險，是當地生產成本遠高於台灣。以半導體為例，台積電（2330）在美國的毛利率約8%，遠低於台灣可達60%的水準，一旦再出現製程、管理或市場上的意外狀況，甚至可能轉為虧損。未來美國亞利桑那州新廠逐步切入更高階製程，對工程師品質與經驗的要求更高，但台灣工程師人力本就有限，勢必需要聘僱美國工程師，進一步推升成本；此外，台灣工程師派駐美國後若取得身分，是否遭英特爾等競爭對手挖角，導致「技術跟著人走」，形成技術外流風險，都是長期隱憂。
吳大任提醒，美方要求的並非只有龍頭企業赴美，還包括整體供應鏈，甚至延伸到中小企業。2,500億美元的企業自主投資，真正有能力承擔風險的大多是大型企業，中小企業恐須仰賴政府的信用保證。大企業即使在美國虧損，仍可用台灣獲利彌補，但中小企業承受失敗的能力有限，在美投資生產未必能獲利，一旦發生虧損甚至倒閉，風險將轉嫁到金融體系，最終由銀行與信保機制承擔。
此外，美方要求台灣半導體產能有40%赴美，吳大任分析，在美國總統川普剩下的三年任期內，總投資金額可能高達兩、三千億美元，對台灣匯率市場形成不小壓力。他以韓國為例，韓國對美投資的2,000億美元現金，要分十年執行、每年上限約200億美元，正是擔心投資過快推升美元需求，導致韓元大幅貶值。相較之下，台灣一年對美投資可能高達800億至1,000億美元，規模更為集中，是否會造成美元需求急升、新台幣承壓走貶，匯率市場能否承受衝擊，主管機關金管會應及早出面說明與因應。
綜上所述，吳大任認為，即便關稅底定，短期內降低企業不確定性，出口動能仍可維持，但要再上修今年GDP，空間恐怕有限。一方面，去年出口已創新高，今年要再超越並不容易；另一方面，對美投資規模逐步明朗後，企業投資重心勢必部分轉向美國，可能排擠在台投資，導致民間投資下滑，而民間投資正是經濟成長的主要動能。他提醒，若投資排擠效應顯著，不只影響今年，未來三到五年的GDP成長都可能受到拖累。
此外，吳大任指出，赴美投資不只是資金外流，還伴隨高階人力移動，若大量工程師與其高薪家庭隨產業外移，相關消費、購屋都發生在美國，恐使台灣內需市場承壓，特別是新竹、台南、台中等半導體重鎮，這些區域的房地產與內需消費，都可能受到影響。
