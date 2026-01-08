利字擺中間！川普滿口「石油」：監管委內瑞拉或長達數年之久

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普「利」字擺中間！他於7日晚間在白宮接受《紐約時報》專訪，稱美國對委內瑞拉的監管可能長達數年，期間不斷搾取該國石油資源。

川普在2小時的訪問中，盡顯商人本色，一次「民主」、「自由」都未提及，卻是滿口「石油」，並強調他會以「最能獲利」的方式重建該國。

美國總統川普接受《紐約時報》專訪，稱對委內瑞拉的監管恐查長數年，期間美國會不斷搾取委國石油賺錢。（圖／翻攝自X平台 @harryjsisson）

川普滿口石油：我會把錢分給委內瑞拉

《紐時》記者詢問川普，美國對委內瑞拉的監管會持續多久，他回答：「到時就知道。」

記者追問是3個月、6個月，還是1年，川普才鬆口：「我會說更久。」

紐時這場2小時長的訪問，川普談及眾多議題，從國內有女子遭移民局ICE探員槍殺，到移民問題，再到俄烏戰爭，以及格陵蘭與北約，甚至討論起他自己的身體狀況和白宮翻修計畫。

至於委內瑞拉，他強調「我們會以最能獲利的方式予以重建。我們會利用石油，我們會拿走石油。我們會壓低石油價格，我們會把錢分給委內瑞拉」。

同時大批美國艦隊仍在委內瑞拉外海集結，形成隨時可進行軍事干預的威脅。馬杜洛（Nicolás Maduro ）遭到「類斬首」後，統治委內瑞拉的仍是原來政權人士，但川普稱該政府「給了所有我們認為必要的東西」。

在這場訪談之前不久，川普政府官員才表示，美國打算無限制實質控制委內瑞拉石油的賣出，作為國務卿盧比歐（Marco Rubio）向國會所報告的三階段計畫一環。聽取報告的議員當中，同屬共和黨的同僚表達支持，但民主黨人發出警告，美國恐怕會在沒清楚法源下，陷入不斷拉長的對外干預。

川普為何不挺反對派馬查多？

記者詢問川普，為何他承認馬杜洛的副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），作為委內瑞拉新總統，卻不挺反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado），他並未回答。他也不願透露自己是否和羅德里格斯通話過，而是轉移話題至盧比歐身上：「但盧比歐一直與她有聯絡。我告訴你，我們一直與她和她的政府有聯絡。」

關於委內瑞拉何時將舉行新的大選，川普同樣不給予承諾。據《紐時》報導的補充，委內瑞拉自1950年代晚期實行民主，直到1999年馬杜洛的政治導師、已故強人查維茲（Hugo Chavez）掌權為止。

Ｘ平台網友製作的加拿大、歐洲共同「抗美保格（陵蘭）」圖。（圖／翻攝自X平台 @YourAnonCentral）

川普與哥倫比亞總統通話良好

這場《紐時》訪談剛開始時，還有一段插曲。川普暫停訪問，以接起哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）打來的電話。幾天前，川普還以哥倫比亞是古柯鹼重鎮為由，放話要採取軍事行動。

川普請《紐時》記者留在橢圓形辦公室，聆聽他與裴卓的通話，但條件是兩人談話不得洩漏。當時在場的，還有副總統范斯（JD Vance）與國務卿盧比歐，兩人在通話結束後，就離開了辦公室。川普講完話，即指示幕僚在他的社群帳號PO文，寫說感謝裴卓來電解釋毒品狀況，並邀請裴卓訪問華府。

裴卓這通電話談了1小時，似乎消除了美國短期內對哥倫比亞動武的威脅。川普也稱，他相信「類斬首」馬杜洛的行動，起了殺雞儆猴的作用，讓拉美各國領袖都乖乖聽話。

美國總統川普於7日晚間PO文稱，與哥倫比亞總統裴卓通話，除了感謝對方打來解釋毒品問題，也宣布兩人將在白宮會面。（圖／翻攝畫面）

川普憂心重演卡特失敗

川普接著對這場3日的行動侃侃而談。他稱自己追蹤了特種部隊的訓練，就連肯塔基州秘密基地當中，馬杜洛所藏身保壘的一比一複製大樓，他也在關注。

川普稱，當行動開始，他很憂心會重演「卡特災難」。川普所指的，是1980年前總統卡特（Jimmy Carter ）任內，發生於4月24日的美國駐伊朗大使館人質營救失敗。那時美國的直升機與一架飛機相撞，這場悲劇成為卡特執政汙點，卻也促使了紀律嚴明、接受專門訓練的特種部隊成立。

川普評論道：「我不知道若那件事沒發生，他能否贏得選舉，但那場災難後，他肯定沒（連任）機會了。」

川普這場抓捕馬杜洛夫婦的行動，造成了約70名委內瑞拉人與古巴人死亡。川普不忘炫耀行動是在他指示下成功，並諷刺前朝拜登連最簡單的行動都會搞砸，因此才導致美軍撤離阿富汗時的混亂，以及連帶13名美軍士兵的罹難。

川普不願回答什麼情況會再出兵委國

川普最終又把話題繞回委內瑞拉的石油。他強調透過奪取那些遭制裁的石油，美國已經在大賺錢。川普這裡所說的，是他6日晚間宣布，美國將獲得3000萬至5000萬桶委內瑞拉重油。

不過，川普並未說這過程會持續多久，他也承認要重振委內瑞拉長年被忽視的石油業，恐耗費數年。相比於委內瑞拉的未來，川普更想談營救行動。他不願討論哪種情況會讓美軍進駐委內瑞拉，「我不想跟你說這個」。

《紐時》記者追問，是當委內瑞拉政府禁止美國取得該國石油，抑或當其拒絕依照他的要求驅趕中、俄人員？但川普仍閉口不談，只強調「他們（委政府）十分尊重地對待我們」，與對方相處良好。

川普稱某天將會親訪委內瑞拉

記者再問他為何不讓2024年在野黨候選人、馬查多的盟友岡薩雷茲（Edmundo González）上台，川普依舊不願回答。他只是重申與馬杜洛的盟友合作愉快，即便對方仍發表反美言論，「他們給了所有我們認為必要的東西，別忘了，它們多年前搶了我們的石油。」

川普所講的，是委內瑞拉將美國石油公司建立的設施國有化。川普已向美國能源業巨頭提議投資委內瑞拉油田，但對方大都不願意。他們擔心川普下台後，美國不再監管委內瑞拉，該國軍方與情治機構會來干擾，因為他們得分出利潤。

但這一切擔憂似乎不影響川普的好心情，他說自己有天會訪問委內瑞拉，「我想是在當地變得安全的時候」。

