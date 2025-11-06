利息股利年收破2萬就得「二代健保」 李慧芝：不會為難小資族

李慧芝今日表示，衛福部仍在廣納意見的階段，但政府絕對不會為難小資族。（翻攝自臉書@行政院發言人）

衛福部長石崇良拋出「補充保費」政策，你墜薪資以外的利息、股利、租金等收入，改採「年度結算制」方式收取補充保費，引發外界爭議。對此，行政院發言人李慧芝今日表示，衛福部仍在廣納意見的階段，但政府絕對不會為難小資族。

現行二代健保補充保費是從「高額獎金、兼職收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入」等6類收入，以費率2.11%就源扣繳，其中獎金扣除門檻為投保薪資的4倍、兼職所得門檻為最低工資，其餘則是「單筆」超過2萬元時扣繳，扣繳上限為1,000萬元。因此有些人為了避繳補充保費，會將其拆單，使每筆收入控制在2萬元以下。

廣告 廣告

石崇良指出，為矯正前述的「拆單規避」漏洞，會先鎖定「租金、利息、股利」3 項保費收入，從「單筆收費」改為「年度結算」，估計可增加約健保財務100至200億元，這樣可避免拆單，但會增加健保的行政成本。此外，未來會朝扣繳上限為5,000萬元修法；獎金部分，從投保時薪資的4倍，修法後將改為最低基本工資的4倍為標準。

對此，李慧芝今（6日）表示，政府一直非常積極在維持健保財務的穩健，每年都有持續撥補預算，也維護繳納的公平性。至於健保補充保費修法方向，衛福部仍在廣納意見的階段，但政府也絕對不會為難小資族。衛福部健保署副署長龐一鳴指出，目前一年收取的健保費用大約是8,000億元，從股利所得約150億，會隨年度而有變化。

龐一鳴指出，全民健保為社會保險制度，有就是量能付費，越有能力的人幫助越沒有能力的人，至於補充保費的修正，現在進入研議期，之後會是溝通期，溝通期通過後才是立法期，目前社會反應的相關意見，健保署都會納入參考。

更多鏡週刊報導

年改後仍享穩定退休金 教長鄭英耀：69%教師月退平均5.8萬元

鳳凰颱風恐「拋物線掃過台灣」 專家曝北台灣防大雨時間

今年1至10月赴中失聯、遭關押178人 陸委會示警風險大幅增加