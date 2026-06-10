利機散熱產品年增315% 訂單能見度看到明年
利機企業（3444）今日公告115年5月合併營收為10,685萬元，與去年同期10,720萬元相當，較4月營收11,293萬元略減5%。利機表示，部分產品線受短期供應節奏調整影響，單月營收雖較上月略有波動，產業發展趨勢維持正向，公司營運表現仍穩健成長。
利機表示，在產品別方面，散熱相關產品持續受惠AI伺服器與高效能運算（HPC）需求成長，其中，均熱片（Heat Spreader）產品5月營收創下歷史新高，帶動散熱相關產品營收較去年同期大幅成長315%，較上月成長15%，持續扮演公司主要成長動能。利機表示，目前均熱片朝向中大尺寸發展，隨著高階產品出貨比重顯著提升，預計今年中大尺寸產品的出貨占比力拼達到五成水準，以進一步優化產品獲利結構。
另一方面，載板相關產品5月營收較去年同期成長19%，較上月成長10%。面對市場材料供應缺口，利機展現強大的供應鏈調度能力，且產品漲價效益將在第二季逐漸顯現。在料源調度更趨穩定、以及單價提高的基礎下，預期後續將持續挹注營收動能，展現穩健向上的發展態勢。
利機近來積極擴張事業版圖，已於5月底完成均熱片製造原廠明鈞源的股權投資案簽約。預計7月1日完成交割後，利機對明鈞源的持股將由6%大幅提升至82%，屆時將正式併入合併報表，全面認列明鈞源獲利，有效挹注每股盈餘（EPS）。
此次併購案將透過垂直整合效益，大幅提高均熱片新產品的開發效率與自製供應能力，協助利機精準掌握AI伺服器與高效能運算（HPC）的散熱商機。明鈞源除了核心的均熱片業務外，另一主力產品為SSD外殼產品線，目前已成功打入國際快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）供應鏈穩定出貨，將有助於利機擴展產品組合與全球市場布局，為集團帶來多元發展潛力。
展望未來，利機透過策略性投資，加速轉型為兼具銷售、技術、研發、製造的完整價值鏈，透過產銷整合與產品組合優化，預期能有效帶動整體毛利率提升，中長期更可望顯著提升集團營收規模與獲利能力，展現強勁的營運成長潛力。
更多鏡報報導
併購效應下半年發酵、均熱片需求火燙 利機今年營收有望年增3成
這才叫歃血為盟！家登邱銘乾領軍德鑫半導體 揭風光赴美背後艱辛真相
魏哲家：產能依然供不應求 台積電5月營收達4169億元創歷史新高
傅子純驟逝／昔日八點檔「一巧合」歷經磨難 戲如人生情節成真
其他人也在看
5月CPI年增4.2%！美股開盤下探 台指期夜盤上下震盪千點
美國5月消費者物價指數（CPI）數據於當地時間週三（10日）公布，結果顯示年增率為4.2%，符合市場預期，而剔除食品與能源價格的核心CPI月增率則為0.2%，低於市場原先預估的0.3%。該數據稍微舒緩了市場對通膨壓力的擔憂，美股10日開盤小幅下跌。
SpaceX掛牌倒數，35檔概念股誰是實單、誰只是題材？台廠供應鏈分類一次看
SpaceX概念股有哪些？路透點名敬鵬、啟碁、昇達科，華通也供貨逾十年；同欣電、金寶屬代理標的，一文看懂台灣低軌衛星供應鏈。
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
富邦金前五月調整後EPS達11.36元 賺逾1個股本
富邦金子公司包括台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信單5月及累計前5月獲利皆創歷史同期新高；富邦人壽單5月及累計前5月調整後獲利亦創下歷史同期新高紀錄。根據富邦金控揭露，透過其他綜合損益按公允價值衡量(Fair Value through Other Comprehensive Income，FVOCI...
美CPI公布股市恐再現大場面？ 3件事你必做
近期全球市場受聯準會政策與通膨數據影響震盪劇烈。玉山投信分析，受惠於AI動能加持，企業獲利成長強韌，支撐股市長期看好。儘管台日股市本益比偏高，且漲勢集中於少數科技權值股，短線波動難免，但雲端大廠與輝達資本支出持續攀升，反映科技長多格局不變。專家建議，投資人應採取跨產業與跨區域的均衡配置，聚焦具備穩定現金流與盈餘能見度的資產，以因應市場輪動節奏並提升投資組合韌性。
AI伺服器殺聲隆隆！三大法人退貨「這4檔」5.3萬張 連斬鴻海5次抱回178億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日來到43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，三大法人賣超1173....
川普又震怒！嗆聲要伊朗「付出代價」，美股三大期指下挫、國際油價上漲
美國總統川普（Donald Trump）稍早又在社群震怒，痛批伊朗在和平協議的談判時程拖延太長時間，同時還嚴厲警告對方，當前波灣局勢已不容挑釁，威脅德黑蘭將會因此「付出代價」。然而，此段貼文一曝光，加上先前美軍發動報復性空襲影響，讓金融市場再次面臨地緣政治風險。美股三大期指全線跳水，標普 500期貨下跌0.95%、那斯達克100期貨重挫1.41%；而與道瓊工......
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
網哀還是停損？「這檔」手握低軌衛星題材卻慘遭連8下殺登弱勢股王 封測訂單、發射端應用出貨時間曝光
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收盤43,225.54點，跌1478.8點，跌幅3.31%，觀察今日表現弱勢個股，信錦（1582）近期股價表現弱勢，...
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台股今（10）日加權指數終場狂瀉1478點，以全日最低點43225點作收，失守43349點月線防線。由於市場擔憂美國5月消費者物價指數（CPI）即將公布，台指期多頭持續潰散，截至傍晚盤中一度續殺841點，最低下探42526點。專家指出，核心問題仍在於台股本身漲多後的修正與籌碼沉澱需求，大盤若要轉強，指標必須在50附近重新完成黃金交叉，不然修正的時間恐將拉長。
美股4大股指開盤齊跌！CPI升破4%晶片股承壓
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普又威脅將對伊朗採取更多行動，科技、晶片股也再次承壓，美股10日開盤走低，道瓊工業指數下跌263點或0.5%，標普500指數下跌0.5%、那斯達克指數下跌0.6%。...
外資連5賣台股重挫1479點 台積電翻黑、CPO族群成重災區
受到美國科技股走弱，及美國總統川普針對伊朗擊落美軍直升機事件，表態要有所回應，引發市場對中東局勢憂慮。台股今（10）日開低走低，盤中賣壓持續湧現，加權指數一路下探，終場重挫1478.9點、跌幅3.31%，收在43225.54點，創台股史上…
【新車試駕】他會成為RAV4最敬畏的對手嗎？ 2026 Honda CR-V e:HEV Prestige
Honda CR-V一直以來都以國產之姿對抗進口的Toyota RAV4，以前還能跟他打得有來有回，甚至CR-V還能長年霸榜銷售冠軍，如今CR-V e:HEV加入，希望能與Toyota的Hybrid系統掰一掰手腕，2.0 e:HEV系統對上剛大改款的Toyota RAV4 2.5 Hybrid，Honda CR-V e:HEV真的能依靠稅金優勢與回歸本質的駕駛樂趣扳回一城嗎？
Google砸800億拚AI！「這4檔躺著賺」台積電也上榜
生活中心／周孟漢報導全球人工智慧（AI）基礎建設大戰進入白熱化，科技巨頭正瘋狂砸錢擴充運算能力！近日有外媒指出，Google 母公司 Alphabet 已獲得巴菲特旗下波克夏公司，高達 100 億美元的投資，未來將透過股權融資籌集 800 億美元衝刺 AI 設備，在這波資金狂潮下，全球半導體供應鏈將有「4 大贏家」直接受惠，除了穩坐霸主的輝達、博通之外，護國神山台積電以及今年狂飆 250％ 的黑馬大廠邁威爾（Marvell Technology）都將迎來長線大噴發。
競爭對手全押電動車！豐田章男坦言：現在的我很孤獨
熱愛汽車的 Toyota 會長豐田章男，一直都毫不避諱表達他對於燃油車的熱愛，他也曾明白說出自己並不喜歡電動車。然而在一次與外媒的採訪中，當看到對手品牌擁抱電動汽車時，豐田章男坦承，他感到很孤獨。
管制就到這裡！楊金龍一句話營建股多檔漲停板 「未來走勢」專家這樣看
營建類股今(10)日大漲4.45%、多檔衝上漲停，房產業界指向導火線是央行總裁楊金龍「確認選擇性信用管制就到這裡」，市場解讀政策最壞情況已過。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，自第七波管制上路後交易量大幅量縮、價格盤整，已符合央行軟著陸的政策方向，估計將會持續往鬆綁方向前進。（陳韋帆）
美國5月通膨合乎預期 投資人暫不必擔心聯準會升息
美國勞工部統計局週三公布的美國通膨數據，符合先前預期，雖然仍偏高，但沒有意外飆升，這使得市場投資人暫且不必擔憂聯準會（Fed）可能即將升息以對抗通膨。美股盤前上漲。
黃仁勳險破產！回憶黑暗時刻「輝達只能撐30天」 親曝：失敗時全都怪我
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上韓國人氣綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，今（10）日晚間節目在韓國首播，一出場就用中文大喊主持人劉在錫名字，瞬間炒熱現場氣氛。節目中除了分享創業歷程，也談及成功、失敗與領導者的責任，金句連發引發熱議。
寶雅5月營收24億元年增近2成 展店逼近500店
美妝通路龍頭寶雅（5904）今（10）日公布5月營收24.39億元，年增19.2%；累計前5月營收117.81億元，年增14.7%。寶雅表示，受惠於夏季美妝保養、個人清潔、防曬等季節性商品需求升溫，加上線上線下全通路布局持續發揮效益，帶動單月營收維持雙位數成長。