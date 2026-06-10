利機散熱產品年增315% 訂單能見度看到明年

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利機表示，5月底完成均熱片製造原廠明鈞源的股權投資案簽約，預計7月1日完成交割。（翻攝自利機官網）

利機企業（3444）今日公告115年5月合併營收為10,685萬元，與去年同期10,720萬元相當，較4月營收11,293萬元略減5%。利機表示，部分產品線受短期供應節奏調整影響，單月營收雖較上月略有波動，產業發展趨勢維持正向，公司營運表現仍穩健成長。

利機表示，在產品別方面，散熱相關產品持續受惠AI伺服器與高效能運算（HPC）需求成長，其中，均熱片（Heat Spreader）產品5月營收創下歷史新高，帶動散熱相關產品營收較去年同期大幅成長315%，較上月成長15%，持續扮演公司主要成長動能。利機表示，目前均熱片朝向中大尺寸發展，隨著高階產品出貨比重顯著提升，預計今年中大尺寸產品的出貨占比力拼達到五成水準，以進一步優化產品獲利結構。

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另一方面，載板相關產品5月營收較去年同期成長19%，較上月成長10%。面對市場材料供應缺口，利機展現強大的供應鏈調度能力，且產品漲價效益將在第二季逐漸顯現。在料源調度更趨穩定、以及單價提高的基礎下，預期後續將持續挹注營收動能，展現穩健向上的發展態勢。

利機近來積極擴張事業版圖，已於5月底完成均熱片製造原廠明鈞源的股權投資案簽約。預計7月1日完成交割後，利機對明鈞源的持股將由6%大幅提升至82%，屆時將正式併入合併報表，全面認列明鈞源獲利，有效挹注每股盈餘（EPS）。

此次併購案將透過垂直整合效益，大幅提高均熱片新產品的開發效率與自製供應能力，協助利機精準掌握AI伺服器與高效能運算（HPC）的散熱商機。明鈞源除了核心的均熱片業務外，另一主力產品為SSD外殼產品線，目前已成功打入國際快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）供應鏈穩定出貨，將有助於利機擴展產品組合與全球市場布局，為集團帶來多元發展潛力。

展望未來，利機透過策略性投資，加速轉型為兼具銷售、技術、研發、製造的完整價值鏈，透過產銷整合與產品組合優化，預期能有效帶動整體毛利率提升，中長期更可望顯著提升集團營收規模與獲利能力，展現強勁的營運成長潛力。



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