利比亞前獨裁者格達費之子 自宅內遭4嫌殺害

路透社報導，利比亞已故強人格達費(Moamer Kadhafi)的繼承人塞夫(Saif al-Islam Gaddafi)，遭到4名闖入他家中的槍手殺害，享年53歲。

塞夫的辦公室3日發表聲明說，塞夫是在和這4名身分不明的槍手「正面對峙」時被殺。聲明中沒有公布進一步細節。

塞夫惡名昭彰的父親格達費，在統治利比亞超過40年後，在2011年被反抗運動推翻並遭到射殺。塞夫雖然並未擔任正式職務，但一度被視為繼他的父親之後，在這個富產石油的北非國家最有權勢的人物。

廣告 廣告

塞夫規劃利比亞的政策，並調停備受矚目且敏感的外交任務。他曾主導利比亞放棄大規模毀滅性武器的會談、以及1988年在蘇格蘭洛克比(Lockerbie)上空爆炸的泛美航空班機(Pan Am Flight)罹難者家屬賠償談判。

塞夫畢業於倫敦政經學院(LSE)，能說流利英語，許多政府一度將他視為利比亞可接受的、親西方人物。

但在利比亞2011年爆發反格達費的反抗運動時，塞夫立即選擇了他的家族，成為殘酷鎮壓反抗軍的策劃者。在反抗軍佔領首都的黎波里(Tripoli)後，塞夫在試圖逃往鄰國尼日途中被俘。

塞夫在被監禁多年後因特教獲釋，並在2021年宣布參加利比亞總統選舉，但因曾遭判刑而被取消候選人資格。(編輯:王志心)