利比亞前領導人格達費之子遇刺 4武裝份子闖住所「槍決」

前利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）之子塞夫格達費（Saif al-Islam Gaddafi）於當地時間3日在西部城市津坦（Zintan）遭4名不明武裝份子殺害，享年53歲。塞夫的律師指出，4名槍手闖入塞夫住所將他暗殺，但目前仍不清楚幕後主使身分。

利比亞前領導人之子塞夫格達費於當地時間3日遭4名不明武裝份子殺害，享年53歲。（圖／路透社）

綜合外媒報導，塞夫的政治團隊負責人於當地時間3日發表聲明證實此消息。塞夫的律師向《法新社》透露，4名武裝份子於3日闖入塞夫位於津坦的住處，並將其處決。政治顧問奧斯曼（Abdullah Othman）補充指出，武裝份子事先破壞監視器設備，隨後闖入塞夫住處行刺。不過，塞夫的妹妹接受《利比亞電視台》訪問時表示，塞夫是在利比亞與阿爾及利亞（Algeria）邊境附近身亡，與前述說法有出入。

塞夫出生於1972年，其父格達費自1969年起統治利比亞，直到2011年在一場人民起義中被推翻，並於內戰期間遭槍擊身亡，結束長達42年的統治。儘管塞夫在2000年至格達費政權垮台期間，從未擔任任何正式職務，但他在緩和利比亞與西方國家關係方面發揮關鍵作用，也曾促成其父放棄核武計畫的相關協商，因此被視為繼其父之後，利比亞最具影響力的人物之一。

然而，格達費政權垮台後，塞夫遭控在血腥鎮壓反政府示威中扮演核心角色，並遭敵對民兵組織囚禁長達6年。國際刑事法院也曾尋求以涉嫌危害人類罪對塞夫提出起訴。2015年，利比亞西部的黎波里（Tripoli）法院以塞夫主導鎮壓行動為由，判處死刑，但他於2年後依特赦法獲釋。

塞夫曾於2021年宣布參選利比亞總統，但因2015年遭判刑而被取消參選資格，該次選舉隨後被無限期推遲。如今塞夫死訊獲證實，利比亞政局恐再添變數，持續陷入動盪。

