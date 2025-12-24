利比亞參謀總長土耳其墜機 機上5人全罹難

在安卡拉哈伊馬納這個地區，23日晚間發現這架獵鷹50失事飛機散落的殘骸。土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在X平台貼文證實，機上載有包含利比亞參謀總長哈達德以及4名隨行人員，於當地時間晚間8時10分從安卡拉起飛，42分鐘後就沒了消息。

目前土耳其救援隊伍已經抵達現場。國際承認的利比亞政府總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）發聲明「他們從土耳其安卡拉結束正式訪問返回途中發生憾事，是國家重大損失」。

廣告 廣告

根據利比亞官員，失事原因是飛機出現技術故障。

而土耳其總統通訊辦公室主任杜蘭（Burhanettin Duran）則表示，這架飛機曾通知空中管制部門發生電氣故障，並要求緊急降落，隨後飛機被引導回埃森博阿機場並為緊急降落做準備，但之後音訊全無。

根據殘骸發現地點附近村莊監視器錄到夜空閃光，疑似爆炸。

利比亞當局已派員前往土耳其調查，並宣布全國哀悼3天。

利比亞目前分裂為東西兩邊，西部是臨時總理德貝巴在的黎波里領導的國際公認政府，東部則由軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）主導的敵對政府所掌控。

哈達德是西部利比亞最高軍事指揮官，負責聯合國促成的軍事統一任務，他突然喪生被視為是對全國團結政府（GNU）的嚴重打擊，尤其在利比亞軍事統一與國家穩定關鍵時刻，於軍事指揮結構中造成重大真空，並影響與土耳其的戰略合作。

更多公視新聞網報導

日本福岡小飛機墜毀 機上3人罹難

土耳其提高酒稅至70% 民眾冒險喝私酒今年已百死

公視前進土耳其／強震重創土耳其觀光 國際旅客數明顯下滑

