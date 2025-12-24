利比亞參謀總長座機土耳其墜毀 機上8人全數罹難

利比亞總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）23日證實，利比亞武裝部隊參謀總長哈達德（Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad）在結束土耳其首都安卡拉的官訪行程後，搭機返國途中不幸遭遇墜機失事，機上8人全數罹難。失事地點位於土耳其哈伊馬納（Haymana）地區，罹難者還包括利比亞陸軍司令及多名軍方高層。利比亞國際公認政府對此表達深切哀痛，並宣布全國進入為期三日的正式哀悼期。

利比亞武裝部隊參謀總長哈達德。 （圖／《美聯社》）

《路透社》23日報導，利比亞總理德貝巴表示，哈達德一行人結束與土耳其國防部的軍事會談後，搭乘一架租用的馬爾他籍達梭獵鷹50（Dassault Falcon 50）型商務機準備返回的黎波里（Tripoli）。土耳其內政部長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）指出，該機於當地時間8時10分自埃森博阿機場（Esenboga Airport）起飛，隨後在哈伊馬納上空請求緊急降落，但不久後便與塔台失去聯繫，搜救人員最終在克西卡瓦克村（Kesikkavak）附近發現飛機殘骸。

此次空難損失慘重，利比亞軍方多位核心領導人皆在機上，除哈達德外，罹難者還包括利比亞地面部隊司令、軍事製造局局長、參謀總長顧問，以及1名隨行攝影師與3名機組人員。土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）已下令對失事原因展開全面調查。利比亞通訊國務部長拉菲（Walid Ellafi）坦言，該機為外租飛機，政府目前掌握的技術歷史與所有權資訊有限，利比亞國防部已派員前往安卡拉處理後續調查。

土耳其士兵與救援隊正在搜索飛機殘骸。 （圖／《美聯社》）

一位土耳其官員向 《半島電視台》表示，初步調查排除了飛機墜毀為人為破壞的可能性。該官員補充表示，原因可能是技術故障。

哈達德是利比亞西部最高軍事指揮官，在聯合國斡旋下為統一利比亞而進行的持續努力中發揮了關鍵作用。自2011年北約支持的起義推翻並殺害了長期統治者格達費（Muammar Gaddafi）以來，利比亞一直處於分裂狀態。西部為臨時總理德貝巴在的黎波里領導的國際公認政府，東部則由軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）主導的敵對政府所掌控。

利比亞武裝部隊參謀總長哈達德與土耳其陸軍司令貝拉克塔羅盧。 （圖／《美聯社》）

哈達德在失事前，才剛會晤土耳其國防部長古萊爾（Yasar Guler）與土耳其陸軍司令貝拉克塔羅盧（Selcuk Bayraktaroglu）。失事的前一天，土耳其議會剛投票通過將駐利比亞軍隊的任期延長兩年。自2020年起，身為北約成員國的土耳其一直是利比亞國際承認政府的重要軍事盟友，雙方在海域劃定與能源探勘上的合作雖然受到埃及與希臘的反對，但關係依然緊密。此次軍方核心人物的集體喪生，是否會對土利兩國的軍事協作產生影響，仍有待觀察。

