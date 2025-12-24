利比亞參謀總長搭機墜毀土耳其 機上人員全數罹難 飛機疑技術故障

一架商務噴射機23日從土耳其首都安卡拉起飛不久後墜毀，機上包含利比亞參謀總長哈達德（Mohammed al-Haddad）、4名軍官及3名機組人員全數罹難。土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）說，安卡拉首席檢察官辦公室已對這起事件展開調查；利比亞官員表示，失事原因是飛機出現技術故障。

一架商務噴射機23日從土耳其首都安卡拉起飛不久後墜毀，機上包含利比亞參謀總長、4名軍官及3名機組人員全數罹難。（Photo by Yavuz Ozden/ dia images/Getty Images）

綜合美聯社和法新社報導，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在社群平台X發文表示，這架載有利比亞參謀總長哈達德（Mohammed al-Haddad）等人的飛機，於當地時間晚間8時10分自安卡拉（Ankara）埃森博阿機場（Esenboga airport）起飛，42分鐘後「失去聯繫」。

土國總統通訊辦公室主任杜蘭（Burhanettin Duran）指出，這架飛機曾通知航空管制部門發生電氣故障，要求緊急降落。飛機隨後被引導返回埃森博阿，機場方面也展開緊急降落準備。

杜蘭表示，這架飛機在降低高度準備緊急降落時，自雷達上消失。

耶里卡亞表示，土國安全人員已在安卡拉附近的哈伊馬納（Haymana）地區找到這架獵鷹50（Falcon 50）型飛機殘骸。

利比亞2011年受「阿拉伯之春」影響，在北大西洋公約組織（NATO）支持下推翻並槍殺強人格達費（Moamer Kadhafi）。然而，這個北非國家自此以後一直處於分裂狀態。

利比亞目前分裂為東西兩邊，西部是臨時總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）在的黎波里（Tripoli）領導的國際公認政府，東部則由軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）主導的敵對政府掌控。

哈達德（Mohammed al-Haddad，圖）23日稍早在安卡拉與土耳其參謀總長巴伊拉克塔羅格魯（Selcuk Bayraktaroglu）舉行會談。（Photo by Fatih Kurt/Anadolu/Getty Images）

哈達德自2020年8月起擔任利比亞參謀總長，由時任總理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）任命，是利比亞西部地區的最高軍事指揮官，在聯合國斡旋的利比亞軍隊整合進程中發揮關鍵作用。

土耳其與利比亞的黎波里政府關係密切，向其提供經濟及軍事援助，雙方之間也頻繁互訪。土耳其官員表示，哈達德為首的利比亞代表團近日訪問安卡拉，透過高階國防會談來加強兩國軍事合作。