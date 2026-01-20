利比亞將簽27億美元合作案 開發米蘇拉塔自由區港

根據英國航運相關網站引述，利比亞政府宣布，將與多家國際企業簽署一項戰略合作協議，推動米蘇拉塔自由區港（Misurata Free Zone Port）擴建與開發計畫，預計可吸引約二十七億美元投資，成為利比亞近年規模最大的港口開發案之一。

利比亞總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）表示，相關協議將與來自卡達、義大利及瑞士的企業簽署，未來可帶來每年約五億美元營運收入。

德貝巴指出，該計畫不僅有助提升利比亞港口在區域內的規模與吞吐能力，也象徵利比亞透過完整國際夥伴關係，引入直接外國投資，強化國家在區域物流與轉運體系中的重要地位。

他強調，此次合作展現利比亞政府吸引具生產力的外部資金、刺激經濟成長、現代化基礎建設，及將國有資產轉型為可持續收益平台的政策方向。

利比亞經濟長期高度依賴石油產業，石油相關產出占整體經濟比率超過九十五％，透過港口與自由區發展，利比亞政府期望推動經濟多元化，降低對單一產業的依賴。

資料顯示，米蘇拉塔為一座港口城市，位於首都的黎波里（Tripoli）以東約二百公里。德貝巴表示，該項擴建計畫預計可創造約八千四百個直接就業機會，及約六萬個間接工作機會。

在營運規模方面，米蘇拉塔自由區港（Misurata Free ZonePort）完成擴建後，貨櫃年處理能力可提升至四百萬TEU。據自由區官網資料，港區總面積約為一百九十公頃。

資料顯示，利比亞自二○一一年北約支持的政權更迭後，長期面臨政治與安全不穩定問題，並於二○一四年形成東、西部由不同政權分治的局面。此次大型港口投資案，被外界視為利比亞政府試圖重振經濟、吸引國際資本的重要指標。