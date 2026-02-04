利比亞已故強人格達費之子遇害 4槍手闖住所「正面對決」後殺害

格達費之子塞夫2011年11月19日在利比亞首都的黎波里以南的金坦鎮，遭民兵組織抓獲。（美聯社）



已故利比亞強人格達費之子塞夫於自宅驚傳遭到暗殺。從曾被視為利比亞對西方的改革門面，到2011年轉身策劃血腥鎮壓、最終淪為階下囚，後又獲釋宣布參加總統大選。如今，塞夫被4名身分不明槍手闖入住所，與對方發生「正面對決」後身亡。他的死亡，將再度牽動利比亞動盪的政治局勢。

路透社報導，格達費（Moamer Kadhafi）之子塞夫（Saif al-Islam Kadhafi）辦公室3日在一份聲明中表示，塞夫在利比亞首都的黎波里（Tripoli）附近的金坦（Zintan）的住所，與闖入家中的4名身分不明槍手「正面對決」（direct confrontation）時被殺害。

他的律師榭卡迪（Marcel Ceccaldi）說，「他今天（3日）下午2時（格林威治標準時間12時）…在金坦的家中，遭一組4人突擊隊殺害。」

英國廣播公司（BBC）報導，另一個說法是，塞夫的妹妹告訴利比亞電視台，塞夫死於利比亞與阿爾及利亞接壤的邊境附近。

塞夫曾主導多項協議 替利比亞打開西方之門

格達費（Moamer Kadhafi）自1969年起鐵腕統治利比亞長達40多年，2011年在人民起義時被推翻，並且在內戰中遭槍擊身亡後，利比亞一直被各個武裝組織割據，目前分裂成2個對立的政府統治，陷入近10年的動亂衝突。

53歲的塞夫（Saif al-Islam Kadhafi）出生於1972年，從2000年起一直到格達費政權垮台之前，在利比亞與西方關係改善的過程中，扮演了關鍵角色。在他父親擔任領導人期間，雖然他沒有官方政府職位，但他主導了政策制定並領導多場受人矚目的談判，包括促使他父親放棄核武計畫的談判、也協商了1988年泛美航空103號班機在蘇格蘭洛克比上空爆炸案的罹難者家屬賠償事宜。

為了擺脫利比亞長期被國際孤立的「賤民國家」（pariah）地位，他積極與西方接觸，並將自己塑造成改革派，呼籲制定憲法並尊重人權。

塞夫轉身策畫殘酷鎮壓 警告利比亞將血流成河

但在2011年爆發反政府叛亂，塞夫立刻選擇站在家族這一邊，拋下他過去累積的眾多友誼，成為血腥鎮壓的策劃者之一，並把反抗者稱為「老鼠」。他在動亂期間接受路透訪問時說，「我們在利比亞作戰，也會死在利比亞。」

他警告說，鮮血將會像河流一樣流淌，政府將戰鬥到最後一名男人、最後一名女人，以及最後一顆子彈。他在一場電視轉播中說，「整個利比亞都會被摧毀。我們將需要40年，才能就如何治理這個國家達成共識，因為到了今天，每個人都會想當總統、或當酋長，每個人都想掌控這個國家。」

喬裝逃亡途中被出賣 塞夫遭民兵關押金坦6年

在反抗軍接管的黎波里後，塞夫曾喬裝成一名貝都因（Bedouin）部族成員，試圖逃往鄰國尼日（Niger）。

然而，在他父親被反抗軍當場槍殺身亡約1個月後，塞夫被一名利比亞游牧民眾出賣給反抗軍。隨後，利比亞金坦鎮的民兵組織Abu Bakr Sadik Brigade在一條沙漠道路上抓獲了他，並將他空運到西部城鎮金坦。

當時數百人簇擁在一架老舊的利比亞空軍運輸機旁，一段錄音捕捉到他說，「我會留在這裡。只要我一走出去，他們立刻就會把子彈全打在我身上。」接下來6年，曾是父親的接班人的他被關押在金坦。

涉血腥鎮壓遭判死刑 塞夫獲釋後居住地下躲暗殺

國際刑事法院希望就他在2011年涉嫌鎮壓反對派抗議的角色，以危害人類罪對他進行審判。利比亞西部的黎波里（Tripoli）的一家法院，於2015年以他在鎮壓行動中所扮演的角色，在他缺席的情況下，判他死刑。該地區的實際控制權掌握在聯合國支持的政府手中。

但在2年後，他於2017年在利比亞東部托布魯克（Tobruk），被當地民兵依據一項特赦法釋放。塞夫為了避免遭到暗殺，多年來一直在金坦地下生活。與塞夫核心圈有聯繫的利比亞分析人士費圖里（Mustafa Fetouri）表示，塞夫自2016年起被允許可以和利比亞境內外人士聯繫。塞夫幾乎每週都會接待訪客，討論政治與國家情勢。

塞夫遭殺害 利比亞選舉障礙之一消除

雖然塞夫始終否認自己想從父親手中繼承權力，他卻在2021年11月14日宣布，自己將角逐當年的總統大選，但他的參選具高度爭議，並遭到許多人士反對。

塞夫因2015年的定罪而被取消資格，雖然他試圖對該裁定提出上訴，但當地武裝組織直接封鎖法院。一連串的爭執導致原定舉行的大選不斷推遲，使利比亞再度回到政治僵局。

塞夫2021年接受紐約時報雜誌（The New York Times Magazine）專訪談及自身政治策略時說，「我已經離開利比亞人民10年了，你需要慢慢地、慢慢地回來，就像脫衣舞（striptease）一樣，你得稍微玩弄（play）一下他們的心理。」

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute）撰稿人哈爾喬伊（Jalel Harchaoui）認為，「現在塞夫遭到殺害，大多數親格達費派系將經歷士氣低落和憤怒。同時，在利比亞舉行選舉的一個障礙，也已被消除」。

