利比亞已故強人格達費之子遭殺害身亡

記者丘學陞／綜合報導

「半島電視臺」3日報導，利比亞已故強人格達費之子塞夫．格達費，日前在位於利比亞西部金坦的家中，遭闖入武裝分子槍殺身亡，但目前襲擊幕後黑手和動機仍然不明，有關單位也拒絕提供進一步細節。

報導引述塞夫的律師榭卡迪說法，指塞夫家中突遭4名蒙面武裝分子闖入，這些人還關閉屋內監視器試圖掩飾行動，並在與塞夫發生衝突後將之槍殺。

榭卡迪並說，塞夫親信在襲擊發生前數日，曾示警其維安出現漏洞，並有意協助派員協助，但遭塞夫拒絕，未料在不久後即遇襲身亡。

廣告 廣告

塞夫為利比亞強人格達費次子，其曾受西方教育與溫和路線，過去被視為利比亞走向民主改革重要途徑之一，但在2011年該國爆發反對運動時，塞夫一改過往路線轉而支持其父強硬鎮壓手段，也在格達費政權被推翻後遭到逮捕，儘管後來獲得特赦，但塞夫仍為反格達費勢力所敵視。

塞夫近日在家中遇襲身亡，其幕後黑手與動機仍然不明。圖為先前被逮捕的塞夫。（達志影像／路透社資料照片）