利特代言記者會遲到40分鐘靠「水嫩美肩」消火 喊話愛台灣想落腳開店

Super Junior利特今（25日）上午以美妝保養品牌代言人出席記者會，露香肩展現保養成效。

Super Junior隊長利特今（25日）以美妝保養品牌代言人身分在台北TICC亮相，上午除了出席記者會，也和粉絲、品牌消費者近距離互動。開場就延後40分鐘，他一登場便拼命分享自己的保養經驗，強調已連續使用該系列產品一個月，「周邊的人都說我皮膚變很好」，還笑稱：「有些人會騙說自己天生麗質，我是真實呈現。」他還分享會將面膜剩下的精華液拍打在全身，更脫下外套，露出Q彈水嫩的左肩，讓眾人大飽眼福。

利特透露自己屬於內乾外油的敏感性肌膚，最在意補水、保濕與避免乾燥，年紀上來後也開始重視美白與抗皺。他提醒大家再好的產品都不能用太多，過度保養反而會讓皮膚受傷。不只臉部，他也非常重視頭皮保養，「頭皮如果沒有照顧好，臉也會受影響」，平常固定按摩，有時還會泡半身浴、冷熱湯交替三趟，「促進血液循環，皮膚也會變好」。

廣告 廣告

利特說自己是內乾外油的敏感性膚質，每天勤作保養也會敷面膜。

今年他與台灣的緣分特別深，光這個月就來了4次。他說，成為品牌代言人是今年最開心的事，甚至表示，沒有刺青的他願意為品牌刺一個，「是我自己試用後真的覺得很棒，才敢推薦給大家，不是因為我是代言人就一直稱讚產品。」他也主動提議，未來可以和品牌合作，拍一支3天2夜的影片，「讓大家看我怎麼卸妝、怎麼保養。」

利特示範面膜多餘的精華液，會再拍打到身上，讓全身肌膚都吸收到營養。

談到演唱會，他說這次看見人生中最深刻的應援，看到無人機在空中排出SJ、E.L.F.還有愛心符號，再聽到全場合唱歌聲時忍不住落淚。慶功宴上，成員們也說「好想在臺北大巨蛋再唱一遍」，利特表示只要粉絲願意，他們隨時都想回來，「到時候我會在台上用中文說：我回來了！」

利特將道具纏在身上把自己當作禮物。

利特再次強調自己真的很喜歡台灣，如果品牌邀請、粉絲想見他，他隨時都願意飛來。他也想帶家人來家族旅行，甚至在台灣開餐廳或飲料店，親自接待粉絲，「我真的很想跟台灣的大家越來越親近。」

更多鏡週刊報導

馬志翔渣男爸遭惡意眼光投射 不敢白天出門跑步

陳家逵《好運來》演大體 失溫快窒息

36公分最萌身高差 鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義約會噴「粉紅泡泡」