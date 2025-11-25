利特再抵台難忘粉絲E.L.F.無人機應援 連肩膀都滑嫩現場大方脫

【緯來新聞網】 Super Junior剛結束台北大巨蛋的演唱會，隊長利特（LEETEUK）近日獨自來台，今（25日）出席代言品牌DER28記者會，他回憶大巨蛋的表演，最深刻的應援果然就是台灣粉絲E.L.F.的無人機應援，當天無人機升起後排出「SJ」和「ELF」字樣，再搭配大家的歌聲，他說，當下完全說不出話、只有滿滿感動，「這是有生以來最深刻、最感動到會流眼淚程度的應援。」

利特獨自來台出席記者會，可愛比臉頰愛心。（圖／記者王人傑攝）

廣告 廣告

他也透露，演唱會結束後，Super Junior成員們都想再度於大巨蛋開演唱會，直說：「無論什麼時候，只要邀請他們，都一定會再回來。」他還說，到時候他會用中文說：「我回來了！」先前他曾與銀赫參與了台灣男團選秀節目《SCOOL》擔任導師，近期銀赫則是獨自挑大梁主持緯來《宇宙啦啦隊》，除了演藝工作，利特有機會也想在台開餐廳或飲料店，他說：「甚至開一間 DER28 的線下實體店，想要親自顧店，能更深入走進台灣粉絲與民眾的生活。」同時也想安排台灣的家族旅遊。

台灣粉絲E.L.F.的無人機應援，利特再次講起都感動。（圖／記者王人傑攝）

記者會上，利特也分享自己私下的保養，他透露自己是「外油內乾，需要補水，某種程度屬於敏感肌」，自己最重視的是保濕，「若保濕沒做好會有乾燥、角質增生等問題。」也坦言，隨著年紀漸長，除了美白，也開始注意「皺紋」，建議大家「過度保養反而會有不良影響，推薦好產品並適量使用。」還分享了保養小撇步：「頭皮也要一起保養，臉部塗完保養品後，順便延伸到頭皮，因為頭皮與臉部肌膚相連，頭皮狀況不好也可能影響臉部。」此外，他透露造型師驚訝他的肩膀非常滑，他笑說是因為前一晚敷面膜，將剩下的精華液塗滿全身。

造型師驚訝利特的肩膀非常滑。（圖／記者王人傑攝）

利特現場表演護膚。（圖／記者王人傑攝）

利特說：「每次來台都會收到很多感謝與愛。雖然總是反覆說謝謝，但真的想不到更能表達心意的詞語。如果能找到方式回饋大家，他會盡全力去做。」他覺得台灣女生、男生都很漂亮、很帥，「如果願意與 DER28 一起使用產品，相信也能變得更漂亮、更帥氣。」他希望下次再見時，能以更明朗、更開朗的表情與大家相遇，最後，他真心說：「謝謝你們，愛你們！」

更多緯來新聞網報導

大S病逝／許茹芸11天前的約定無法兌現了 這一幕讓她難忘「印在我腦海」

挺過12次化療重生 小彤蛇年發願投身公益幫助其他病友