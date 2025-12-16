利特劇透成真！SJ高雄巨蛋演出加場了 搶票時間快筆記

Super Junior的高雄巨蛋巡演宣布加開一場，將一連三天開唱。翻攝FB@iMe TW

韓流帝王Super Junior（SJ）高雄巨蛋巡演加場了！已敲定明年1月24日、25日在高雄巨蛋舉行「SUPER SHOW 10」演唱會的他們，今（16日）驚喜宣布1月23日加開一場，不只上月在台北大巨蛋的演出連開3場，移師高雄巨蛋一樣演唱3場！

SJ上月在台北大巨蛋開唱，3天吸引9萬人次朝聖。讀者提供

隊長利特日前才疑似在直播爆料，不小心說溜嘴「高雄場會辦3場」，今主辦單位iMeTW正式官宣加場的好消息，並同步釋出售票時間，12月22日晚上7點會員預售開搶，12月23日晚上7點將全面啟售，門票從新台幣2680元至6680元不等。

廣告 廣告

SUPER SHOW 10演唱會是SJ出道20週年的全新巡演，連久違參與演唱會的希澈也全程參與，演出已從8月從首爾開跑，一路唱至印尼、菲律賓、南美各大城市，上月也首度唱進台北大巨蛋，更敲定明年1月23、24、25日將在高雄巨蛋再度連開3場。不過高強度的演出也讓粉絲憂心偶像的體力，希望偶像寵粉之餘，也要顧好身體。

SJ宣布加場消息。翻攝FB@iMe TW

SJ加場門票將在23日全面開售。翻攝FB@iMe TW

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> in KAOHSIUNG

⏰演出時間：（實際演出時間以現場公告為準）

💙SHOW ADDED: 2026/01/23（五）8 PM💙

2026/01/24（六）6 PM

2026/01/25（日）6 PM

📍演出地點：高雄巨蛋

🎫演出票價：NT. 6,680 (含SOUNDCHECK)/6,280/5,680/4,680/3,680/2,680/身障票 2,840

🎫售票平台：拓元售票 （本次演出為全場實名制）

🎫售票時間：

❗️加場售票不另開放E.L.F. Membership (GL) Pre-sale (Weverse)官方會員登記❗️

❋ E.L.F. Membership (GL) Pre-sale (Weverse)官方會員預購：2025/12/22 (一) 7 PM (TST) - 2025/12/23 (二) 3:59 PM (TST)

❋ 一般售票日期：2025/12/23 (二) 7 PM (TST)



回到原文

更多鏡報報導

日本女神鈴木愛理跨年登台南！ 曾獲封「偶像中的偶像」還是慶應高材生

濱崎步再打臉中國媒體！曬上海無人演唱會照 標註日本攝影師反擊

韓國男神崔振赫「交付摯愛」 瑪菲司圓夢喊：你的笑是我的月光