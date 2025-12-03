利特喊愛台灣！當金門的家人 自曝「品酒TMI」

韓國男團SUPER JUNIOR利特是金門高粱的形象代言人。（圖／東森娛樂）





韓國男團SUPER JUNIOR利特身為金門高粱的形象代言人，今（3日）特別現身全新酒類專賣店的開幕嘉賓，他開心表示能成為「金門的家人」感覺非常幸福，並分享了自己品酒時候的TMI，最後更化身最帥調酒師獻上專屬「利特特調。」

韓國男團SUPER JUNIOR利特擔任酒類專賣店開幕嘉賓人。（圖／東森娛樂）

利特今日擔任酒類專賣店開幕嘉賓，現場不僅為「創世者皇者雪莉」桶陳金門高粱酒簽名，還收到了3.5L創世者桶陳金門高粱酒，讓身為金門高粱形象代言人的他開心不已，也表示：「首先就是很開心可以成為金門的家人，每次都能有機會來台灣跟朋友們見面真的非常幸福，也感謝這麼多媒體朋友歡迎我。」

韓國男團SUPER JUNIOR利特喝金門高粱時候，會喜歡搭配的美食是「起司火腿披薩」。（圖／東森娛樂）

因為今天的天氣比較冷，利特也笑著跟大家分享這個天氣吃火鍋搭配金門高粱一定非常棒，而被詢問到自己喝金門高粱時候，會喜歡搭配的美食，則特別推薦可以吃「起司火腿披薩」，不過也說：「吃什麼雖然很重要，但跟誰喝也很重要，所以也很推薦大家跟家人一起喝。」

韓國男團SUPER JUNIOR利特說在台灣有一種家的感覺，之後也會更常來台灣、更愛台灣。（圖／東森娛樂）

利特上月除了連3天的演唱會，到今天還有節目、品牌代言出席，因為真的太常來台，讓他也表示：「比起首爾的夜景，更了解臺北的夜景」，剛剛從節目發表會過來擔任開幕嘉賓的利特，更表示在車子內看見外面的街景都覺得很熟悉，「有一種家的感覺」，非常感謝這麼冷的天氣大家來支持自己，承諾會更常來台灣，更努力愛台灣。

最後利特也帶大家進去逛新店，並化身最帥調酒師，跟著調酒師一起調酒，還因為有喝了一點，調酒的時候有點暈，連調2杯的他還想繼續調，被一旁的工作人員趕快叫停，就怕他趕不上飛機。



