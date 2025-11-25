利特大秀白皙手臂電暈粉絲 甜喊：想在台開店

Super Junior 隊長利特來台行程滿檔，不但大方露出手臂分享養膚祕訣，更真情告白粉絲甜喊：想來台開店。（圖／東森新聞）





韓團 Super Junior 隊長利特近期剛結束台灣的演唱會後，在台工作也滿檔，人氣依舊火燙。繼昨日出席時尚活動後，今（25）日一早又為保養品牌站台，狀態好到發光。他受訪時不只展現滿滿綜藝感，更大方掀衣露出白皙光滑的手臂與肩膀，分享自己的保養小祕訣，引發現場粉絲們驚呼連連。

利特笑說，今天從飯店出發時，造型師還困惑問他：「肩膀怎麼這麼滑？」他得意解密：「因為我剛擦了面膜的精華液！」說完立刻主動露肩示範，證實不是玩笑話。利特更自豪表示，即使最近換季，他的膚況反而變得更穩定，「完全沒有問題」，笑稱都是保養品幫忙。

儘管身為品牌代言人，但利特一再強調誠意不打折：「我不是因為代言才說好話，而是真的覺得好用，才願意推薦。」他舉起肩膀讓媒體拍個夠，親民程度令人稱讚。

談到久違來台的感受，利特坦言心中滿是感謝：「每次來這裡，我都無比感激你們的愛和禮物。」他說，如果世界上有比「我愛你」更動人的表達方式，他願意全力說出口，但總覺得還不夠，「如果能有什麼方式回報你們的愛，我一定會竭盡全力。」

他也誇讚台灣粉絲與民眾「帥又漂亮」，並承諾下次會以更好的模樣再見。「謝謝你們，真的很愛你們。」

此外，利特透露近期很想找時間帶家人一起旅行，甚至思考未來若有機會，想在台灣開自己的店，「像是餐廳或飲品店，我希望能親自在店裡工作。」他表示想更深入了解台灣粉絲與民眾，也期待有一天能和大家在台灣以不同方式相遇。

