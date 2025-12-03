利特差點拿金鐘主持人獎「不覺可惜」 自信「1句回應」溫暖整個《客家廚房》團隊
《廚師的迫降：客家廚房》第二季全新改版強勢回歸！Super Junior 隊長利特再度領軍，攜手少女時代孝淵、神祕現身的黑白大廚，以及臺灣頂流明星共同參戰。節目不僅延續第一季熱度，更進化為一場跨文化料理大賽——快閃餐廳與行動餐車在南韓掀起排隊熱潮，料理也激盪出兩地飲食文化的創意火花，讓客家食材被世界看見。節目今（3日）舉辦開播記者會，節目成員利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯全員出席。
南韓導演表示，比起第一季，第二季規模更大，不僅製作團隊的工作人員人數幾乎加倍，攝影機也幾乎用了200台以上，客人也多很多，希望第二季能更成功的把客家美食推廣出去。第二季新加入的成員有少女時代的孝淵、戲劇女神陳庭妮、黑白大廚趙序衡以及百萬YTR喜飯，8名成員將進行「良性競爭」，加上高壓的廚房挑戰分組對抗與文化碰撞，讓這一季的實境節奏更加激烈、張力全面升級。預告片中，不僅有歡樂場面，客人看到孝淵後，獲得一起熱舞的機會；也有客人品嚐料理時，直接感動落淚表示：「料理的本質跟我很像。」
節目第一季獲得金鐘獎肯定，利特表示真的「難以相信」，身為南韓第一個得到金鐘獎的藝人，他深感榮幸，現場也再次向製作團隊以及觀眾表達感謝。他也表示，希望第二季能再次拿到獎項。温昇豪則分享，第二季雖然是分組對抗，但大家就是一起把客家美食推廣給客人，相當溫馨。
利特在一旁聽到後爆料：「雖然温昇豪說很平和，但現場他其實很激動，很積極跟客人推廣自己那隊的菜單，不過他真的是很溫暖的一個大哥，很尊敬他。」另外，被問及差點獲得金鐘「主持人獎」會不會覺得有點可惜、失望，他自信滿滿說：「不會覺得失望，這季我會拿到的，而且可以跟整個團隊一起拿『人氣獎』更幸福。」
