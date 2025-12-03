利特才唱完大巨蛋又回來了！1個月有20天在台灣 笑認：真的有想買房

利特來台一天趕兩場記者會。

Super Junior成員利特近來幾乎「長駐台灣」，今（3日）再度現身客台《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會，與温昇豪、陳庭妮、江宏傑等班底同台亮相。才剛唱完大巨蛋，利特又飛回台灣，頻率之高連工作人員都笑稱他是「灶咖王」。

被問到是否乾脆在台灣置產？利特爽快認了：「光這個月我就在台灣待20天，真的有想買房！」語氣像是半開玩笑，卻透露出十足認真。還突然轉頭對温昇豪喊：「如果昇豪哥家裡有房間，我先去住你家可以嗎？」昇豪哥也不演，立刻點頭說歡迎，現場笑成一片，兩人兄弟情好到連旁人都羨慕。

利特這趟來台狀態大好，被問到為何如此頻繁來訪，他語出驚人：「我經常來，因為我的家就是這裡。我回來了。」一句話讓粉絲現場尖叫，暖心指數爆表。

《廚師的迫降：客家廚房》去年奪下金鐘「最具人氣綜藝節目獎」，利特也成了史上第一位抱走該獎的韓國藝人。他今天再度回憶得獎時刻，仍難掩興奮：「真的不敢相信，我是韓國第一個拿到這個獎的藝人，非常榮幸。」不忘感謝拍攝團隊和投票粉絲。雖然節目與其他獎項擦肩而過，他本人倒是心態超佛：「沒有失望，因為我覺得這次就可以得到了！」甚至笑嘻嘻向金鐘喊話：「這次金鐘獎可以給我吧？」野心可愛又直白，讓全場娛樂效果瞬間拉滿。

