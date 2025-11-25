利特接保養代言想刺青！ 曝SJ大巨蛋加場計畫「粉絲願意來就辦」

利特接下保養品代言，透露平常保養時除了臉部，也會特別管理頭皮。（讀者提供）

韓流帝王「SUPER JUNIOR」（SJ）隊長利特接下保養品牌Der28代言，今（25日）一早帥氣出席記者會，日前才和成員們連唱臺北大巨蛋3天，寫下韓星紀錄。談到台灣E.L.F.（官方粉絲名）為他們準備的驚喜應援，利特感性表示，台灣粉絲們準備的無人機應援是他從出生到現在，讓他不自覺流下眼淚的一次，慶功宴時成員們也說「想在臺北大巨蛋再辦一次演唱會」，撂話如果粉絲們都願意來，他們就願意辦，到時他會在舞台上說：「我回來了！」

廣告 廣告

韓國醫美級保養品牌Der28邀請利特擔任品牌代言人，42歲的他凍齡有成，台北場演唱會結束後開直播卸妝，皮膚好到讓粉絲直呼「卸妝前後根本沒差」。利特表示，自己屬於外油內乾，也有點敏感肌的肌膚類型，但使用Der28的產品後改善很多，而他保養時最注重保濕，因為年紀關係，除了美白外也會使用抗皺產品，大力推薦品牌的微笑水、安瓶和牛奶乳液，睡覺前則可以使用面膜。另外，利特也透露自己的保養秘訣就是保養頭皮，「臉上擦完保養品後，可以按摩頭皮，因為頭皮和臉是連結的，頭皮不好，也會連帶影響臉。」

另外，在睡眠不足時，利特表示自己會泡半身浴，有人問他：「泡半身浴太久會不會反而對肌膚不好？」利特回答：「冷湯泡一分鐘後，換熱湯一分鐘，像這樣連續泡三天，血液循環和代謝都會變好，皮膚自然就變好。演藝圈裡很多藝人努力保養，但他們都裝作天生麗質。」笑說如果大家不相信的話，願意和品牌一起拍攝三天兩夜的影片，讓大家看到他私下真實保養的樣子。

這個月頻繁來台，利特表示自己非常喜歡來台灣，只要大家邀請他，自己一定會第一個跑來，更表示如果有機會的話，希望能帶家人來台灣旅遊，也想在台灣開餐廳或飲料店，或是開一家Der28的線下實體店，「我想親自到店裡工作，想更深入台灣粉絲、民眾的心裡和生活。」

2025年即將結束，利特表示：「今年因為有我和SJ，感覺和台灣的連結更深了，身為SJ的一員，對於能在大巨蛋演出感到印象最深刻，但就我個人而言，對於能成為Der28的一員印象最深刻，

希望明年也能和Der28成為家人。」最後，利特感性表示，每次與來台灣大家都給予他滿滿的愛 和禮物，「我每次都說謝謝，因為沒辦法用別的話語來表達，如果能找到方法可以回饋大家的愛，不管是什麼辦法我都會去做。」最後他不忘誇獎台灣人無論男女都很帥氣、漂亮，並趁機宣傳品牌，「如果你們願意和Der28一起的話，相信會變得更漂亮、更帥氣！」更語出驚人表示，「我身上完全沒有刺青，但如果可以一直擔任代言人，我想要在身上刺青刺上品牌名字。」





更多《鏡新聞》報導

台灣E.L.F.辦到了！60台無人機大巨蛋升空 SJ東海再許願「想看杜拜水舞秀」

SJ攻大巨蛋開唱！銀赫向媽介紹「台灣老婆們」 希澈吐槽：浪子