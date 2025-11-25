利特曝「SJ」想再唱1次大巨蛋 許願在台開美食店

利特今出席護膚品牌「DER28」代言記者會。黃于珊攝



韓國天團「Super Junior」（SJ）隊長利特今（11╱25）出席護膚品牌「DER28」代言記者會，1個月來4次台灣的他透露除了想來家族旅遊，也想插旗寶島餐飲業，「我想在台灣開美食店或是飲料店，還是我來開1家『DER28』的線下實體店，我也想親自到店裡工作，我真的很想要更深入台灣粉絲、民眾的生活當中，希望這不單單只是一個夢想，而是真正可以實現的計畫」。

42歲的利特也分享如何做肌膚保養，他坦言出外景和繁忙的演唱會行程會對肌膚造成損害，「但是我會早晚使用產品，也讓我的肌膚變得更加健康，在晚上睡前我一定會使用面膜，面膜殘留的精華我也會搽在脖子和身體上，如果你每天晚上這樣搽，不單單臉上的肌膚會好，連全身的肌膚都會是漂亮的」。

利特曾直播卸妝，他透露自己是外油內乾的敏感肌，所以平常保養最在意保濕，「因為保濕沒做好就會角質增生、乾燥的問題，再加上我也覺得我的年紀開始稍長，除了美白之外，我也會開始注重一些抗皺的產品」。

被問到是否有專屬保養祕訣可以推薦給相同膚質的人？利特強調：「如果過度保養反而會對肌膚造成不好的影響，推薦大家使用好的產品然後適量的用，另外，告訴大家一個小祕訣，不單單只是保養臉部肌膚，連你的頭皮也要一起管理喔！你在臉上上完保養品之後，可以將頭皮一起做保養的動作會更好，因為頭皮是連接臉皮，所以如果沒保養好頭皮，會連帶影響臉上的肌膚。」

利特俏皮地把剪綵的彩帶披在身上當圍巾。黃于珊攝

常因工作日夜顛倒，但利特臉上卻豪無倦容，他分享：「我非常歡泡半身浴，熱湯 1 分鐘、冷湯 1 分鐘，連續3回，血液循環、皮膚就會變得很好。」還爆料：「其實演藝圈裡面有很多藝人很努力在保養，但他們都裝作是天生麗質，但是我展現給大家看的就是我的全部了，如果你們真的懷疑，未來我可以跟品牌一起拍3天2夜的影片，讓大家知道我真實的保養是怎麼進行的。」

「SJ」11月16日剛結束一連3天在台北大巨蛋舉辦的「Super Show 10」世界巡迴演唱會，利特表示今年感覺跟台灣的連結更深了，對能在大巨蛋演出印象很深刻，尤其E.L.F.（粉絲名稱）出動60台無人機的應援更令他難忘，「當下我真的是完全說不出話，不禁熱淚盈眶」。

利特透露演唱會結束後和團員一起去吃飯，「有討論到好想在大巨蛋再辦1次，如果大家都願意來，不管是什麼時候，只要願意喊我們來，我們都願意來辦」。笑說到時候會在台上說「我回來了」。並感性表示：「我非常喜歡來台灣，因為畢竟不是我想來就可以來，如果你們願意邀請我的話，我會第1個先跑來台灣。」

