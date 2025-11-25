利特曝SJ大巨蛋加場「粉絲願意來就辦」 放話想在台灣開店

SJ隊長利特在台舉辦代言保養品記者會。（圖／侯世駿攝）

Super Junior本月16日剛結束在臺北大巨蛋舉行的三天演唱會。隊長利特今（25日）以護膚品牌DER28代言人身分在台出席記者會，除了透露想再回大巨蛋開唱的心願，他更表示想在台灣開店，「我也想親自到店裡工作，想更深入台灣粉絲跟民眾的心裡跟生活當中。」

利特對演唱會上E.L.F.（粉絲名）準備的無人機燈光秀印象深刻，他坦言那是自己出生以來第一次因為應援活動而不自覺落淚。他也透露，演出結束後的慶功宴上，成員們都表示還想再回到大巨蛋表演。利特更笑喊：「如果大家都願意來（演唱會），只要喊我們來，我們都願意辦」，更承諾屆時會在舞台上用中文說「我回來了」。

他表示自己真的很喜歡來台灣，未來有機會也想帶家人來台旅遊，甚至萌生想在台灣開餐廳或飲料店的念頭，直言：「我想要親自開一家店。」敬業的利特還開玩笑說：「還是我開一家DER28線下實體店？」他也不忘感謝品牌，讓他能與台灣粉絲有更多連結，並表示希望明年、後年都能持續擔任代言人。他甚至笑說自己身上完全沒有刺青，如果品牌希望，「我願意在我身上刺上DER28的刺青。」

先前利特入境美國時，42歲的他被海關大讚看起來像21歲。他也大方分享自己的保養祕訣，表示除了使用好的產品、適量保養外，最重要的是千萬不能只顧臉部肌膚，他強調頭皮按摩也是保養的一環，「頭皮就是連接臉皮，沒有把頭皮保養好，就會連帶影響到臉上的肌膚。」常面臨睡眠不足的他，也透露自己避免疲態的小技巧：「我很喜歡泡半身浴。很多人會問我泡太久會不會反而對皮膚不好，所以我會準備冷湯和熱湯，冷湯一分鐘、熱湯一分鐘，這樣連續泡三天，血液循環和代謝變好，皮膚自然會變好。」利特更忍不住噹說，演藝圈中有許多藝人努力保養，卻喜歡裝作天生麗質，「但我把全部展現出來了」。

利特也特別向台灣粉絲喊話表示，每次來台都能收到大家滿滿的愛與禮物，他雖然總以「感謝」回應，但仍覺得難以用言語完整表達心意。他說：「如果能找到方法回饋你們的愛，不管是什麼方式我都會去做。」最後他不忘進入工商時間，大讚台灣人長得帥氣又漂亮，「但如果你們願意一起使用DER28，相信會變得更漂亮、更帥氣。」他也希望下次再見面時，能以更明朗的狀態與大家相見，並向粉絲說：「感謝你們。」

