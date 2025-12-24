利特特調限時開賣 黑松「酒覓」千款藏酒搶攻酒友荷包

黑松首間酒類專賣店「黑松酒覓（Heysong Jiumu）」近期於台北南京商圈盛大開幕，並找來南韓天團Super Junior隊長利特跨海站台化身一日調酒師，引爆粉絲經濟。隨著實體專賣店開張，背後不僅藏著黑松對酒類地圖的完整布局，更顯露董事長張斌堂欲在酒類市場中，重新定義「台式飲酒生活」的強大野心。

「酒覓」插旗南京商圈

擁有百年歷史的國民飲料大廠黑松近年積極布局酒類代理市場，展現強大轉型野心，12月初，正式宣布跨足實體通路，於台北市南京東路商圈開設全台首間酒類專賣店「黑松酒覓（Heysong Jiumu）」，開幕當天，更邀請到南韓超人氣男團Super Junior隊長利特親自站台，吸引大批粉絲與民眾擠爆現場，為這間充滿現代感的複合式酒專成功打響第一砲。

黑松代理酒品業務多年，旗下囊括金門高粱、CHOYA梅酒、澳洲與歐洲名莊葡萄酒等多樣化產品，年營收佔比逐年攀升，然而，黑松並不滿足於單純的進口與代理。董事長張斌堂認為，黑松需更貼近消費者，因此透過實體店面建立「品牌接觸點」。

而新開幕的「黑松酒覓」打破了傳統酒專昏暗、充滿貨架感的既定印象，店裝設計以大地色系結合現代極簡風格，更領先業界取得「綠裝修」黃金級認證。這不僅落實了企業ESG永續經營理念，也提供酒友一個兼具質感與舒適度的選酒場域。

利特特調限量供應

「黑松酒覓」最吸睛的亮點莫過於邀請Super Junior隊長利特擔任開幕嘉賓。利特不僅在現場與粉絲互動，更親自示範一款名為「利特特調」的雞尾酒。該款調酒以話題性十足的「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」為基底，結合氣泡水與新鮮水果，將50度以上金高厚實的陳年木質調與梅酒的酸甜完美融合，大幅降低了高粱酒的飲用門檻。黑松表示，這款「利特特調」將於店內限時販售至 2026年1月16日，勢必引發粉絲們的朝聖打卡熱潮。

除了明星光環，店內規劃的「五大功能空間」才是經營核心。除了常見的酒品販售區與恆溫酒窖外，「酒覓」更導入了「輕酒吧」概念，消費者可以在「品飲區」直接開瓶或點選單杯調酒，店內目前常駐5款以高粱酒為基底的獨家特調，打破一般大眾對高粱只能「純飲」的刻板印象；此外，店內藏酒超過上千款，包含全台限量的「3.5L創世者桶陳金門高粱酒」等珍稀品項，滿足從日常飲用到收藏投資的多樣需求，讓新手與資深藏家都能在此尋得心頭好。

黑松打造品飲生活圈

從企業策略的角度來看，黑松開設實體店面具有深遠意義。過去黑松主要透過經銷體系或量販通路銷售，較難直接獲取第一線消費者的品飲偏好數據，透過「黑松酒覓」，黑松能直接與消費者交流，並藉由現場的「交流互動區」舉辦品酒會、達人講堂等活動，深化品牌忠誠度。 面對競爭激烈的酒類通路市場，黑松選擇以「複合式經營」切入，結合專業零售與即飲體驗，並選在人潮眾多的捷運南京三民站出口附近，顯見其對目標客群的精準鎖定。隨著「黑松酒覓」的正式營運，黑松已完成從生產、代理、推廣到終端零售的完整產業鏈布局，看來，在百年品牌基底上，黑松正以更靈活、更具現代感的方式，重新定義台灣的酒類通路市場。