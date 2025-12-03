利特考慮在台灣買房「我的家就是這裡」 放話再拿金鐘獎

Super Junior十一月才剛在台北大巨蛋舉辦連續三天演唱會，場場爆滿，在台灣擁有高人氣的他們，深受台灣廠商喜愛，來台次數頻繁，說是「韓星灶咖大賽」冠軍也不為過。利特3日出席《廚師的迫降：客家廚房》第二季記者會時，被問到這麼常來，有沒有考慮過在台買房，他直言有，更用中文說：「我經常來，因為我的家就是這裡，我回來了。」

利特笑說，光是這個月待在台灣的次數可能就有20天，「如果買了房子，我會更認真活動！」江宏傑則在一旁說道：「昇豪哥應該有很多地點（房產）可以介紹！」利特聽了也表示：「如果昇豪哥（温昇豪）家有多的房間，去你家住也是可以。」

本次節目加入少女時代孝淵，與利特為同門師兄妹，利特表示，已經認識孝淵25年，第一次見到對方還只是個小學生，嘴甜誇讚：「現在也還是像小朋友一樣。」孝淵也笑回，從過去就跟前輩一起舞台活動，這次在節目中也學到很多：「利特真的是很值得信任依靠的哥哥。」

另一方面，《客家廚房》第一季獲得金鐘60人氣獎，作為第一個拿到金鐘獎的韓星，利特感謝觀眾支持及製作單位，「非常榮幸，第二季的目標就是再次拿獎！」至於與金鐘主持人獎項擦肩而過，他表示並不失望，「因為我們這次會拿到。」展現十足信心，也說和團隊們拿到人氣獎更幸福。

《客家廚房2》規模升級，在韓國開設客家餐廳，温昇豪作為店經理，感動各位韓國主廚、藝人都是認真的在推廣客家料理，混搭韓國風味的料理，讓當地人也讚不絕口：「檯面上是競爭（本季主題為良性競爭），但私下很感激他們，把我們的文化帶到韓國。」

主廚李元日經過上一季的洗禮，自豪稱現在應該是全韓國最會做客家料理的廚師，這次人數增加，「如果有第三季，人再增加應該會更有趣。」首次加入陣容的主廚趙序衡，雖說事第一次接觸客家食材，但擅長創意料理的她，料理方面仍是游刃有餘，表示會用比較新穎的方式呈現客家料理。

陳庭妮作為新加入的成員，回憶起第一次見面，大家都熱情地給予擁抱：「彷彿我第一季已經在了！」第一季有些凸槌的二廚江宏傑，自信心同樣增加許多，第二季錄影也有放鬆一些，自豪喊出：「You can call me chef 傑！」百萬YouTuber喜飯頗通中文，負責外場翻譯，但她坦言不擅長一心多用，常常忙得不可開交，「人生中最難的挑戰就在這裡了！」

《廚師的迫降：客家廚房2》將於12月7號晚間8點在客家電視與韓國 TVING準時開張；晚間10點在中天綜合台播出；12月13號（六）起，晚間6 點在三立國際台、晚間 10 點在三立台灣台與三立綜合台都將跟著播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

