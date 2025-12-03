利特自豪成首位奪金鐘韓星 笑喊「台灣是我家」考慮置產

利特對《廚師的迫降：客家廚房》第一季榮獲本屆金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」表示難以置信。（圖／常朝貴攝）

台韓合製實境秀《廚師的迫降：客家廚房2》今（3日）在台灣隆重舉行記者會，節目主要成員包含韓國天團Super Junior隊長利特、少女時代成員孝淵，以及台灣藝人温昇豪、江宏傑，連同主廚李元日、黑白大廚趙序衡、百萬 Youtuber喜飯一同出席盛會，現場星光熠熠，為即將開播的第二季造勢。

身為節目靈魂人物的利特，開場便對第一季榮獲本屆金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」表示難以置信，並謙稱這是他身為第一個獲得此獎的韓國藝人的榮光，更信心喊話：「再次感謝拍攝團隊以及所有投票給我們的觀眾，第二次的目標，就是再次拿到獎項！」

對於外界關心是否想在台灣置產？利特幽默回應：「我經常來，我的家就是這裡，我回來了！」並透露光是這個月就在台灣待了20天。他表示若有好的物件可以介紹的話，是有購買房產的意願。利特也打趣對温昇豪說：「如果昇豪哥家裡還有房間的話，我可以去住。」温昇豪也大方回應「可以、可以」。

利特、孝淵、温昇豪、江宏傑，主廚李元日、趙序衡、Youtuber喜飯一同出席《廚師的迫降：客家廚房2》記者會。（圖／常朝貴攝）

本季新加入的少女時代成員孝淵表示，雖然第一次參加台灣綜藝節目錄製，但因為節目團隊是跨國合作的，許多工作人員都是韓國人，因此在溝通上沒有遇到太大的困難。她更在現場展現學習成果，以流利的客語說出「謝謝！小姐很漂亮」，贏得全場喝采。

孝淵也分享了她在節目中學到的客家美食作法，表示連趙主廚的辣炒年糕、醃蘿蔔都還記得，直說「會想做給其他少女時代成員吃」。孝淵更稱讚利特是「很好的前輩哥哥」，這次合作學習到很多。

《廚師的迫降：客家廚房2》將於12月7號晚間8點在客家電視與韓國 TVING準時開張；晚間10點在中天綜合台播出；12月13號（六）起，晚間6 點在三立國際台、晚間 10 點在三立台灣台與三立綜合台都將跟著播出。

