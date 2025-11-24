利特隔8天再訪台 寵粉擊掌簽名不拒

國際時尚頒獎典禮「GQ Men of the Year」年度風格大賞24日晚間在台登場，包括SUPER JUNIOR隊長利特、籃球巨星林書豪、職棒大師兄林智勝等多位明星皆出席活動，有不少粉絲舉著手板到場等候支持，甚至有E.L.F.（SJ粉絲名）從白天等到晚上，就為見偶像一面。

壓軸登場的利特，一身粉色高領毛衣，搭配深灰色西裝帥氣現身，掀起全場尖叫聲，見到這麼多粉絲等候，他也相當親民，走向前與粉絲一一擊掌，並停下來替粉絲簽名。

剛結束台北大巨蛋演出，時隔8天又再度訪台，他先以中文致謝，「謝謝、謝謝大家」，接著又說招待他前來活動，他很感謝，希望有機會能再來參加。最後不忘提到E.L.F.，並表示「會用更好的面貌，報答大家，希望和E.L.F.能夠常見面」。