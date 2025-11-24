利特隔8天再訪台! E.L.F.熱情應援 林智勝.林書豪也來了
生活中心／陳佳侖 、陳奎宏 台北報導
SUPER JUNIOR隊長利特日前才剛結束大巨蛋演出，時隔八天，他再度訪台，受要出席時尚活動，現場也聚集大批粉絲，拿手燈熱情應援，現場宛如大型追星現場，此外，今年引退的職棒球星大師兄林智勝，以及籃球巨星林書豪，也以一身帥氣勁裝出席，現場尖叫聲不斷。
主持人：「歡迎SUPER JUNIOR 利特。」
一出場現場粉絲尖叫聲不斷，SUPER JUNIOR隊長利特，一襲粉色高領，搭配深灰色西裝，現身時尚派對，帥度爆表。
見到大批粉絲高舉手燈應援，利特直接走到台下，一一與粉絲擊掌，甚至還親自替粉絲簽名，寵粉無極限。
SUPER JUNIOR 隊長利特幫粉絲簽名。（圖／民視新聞）
SUPER JUNIOR隊長 利特vs.粉絲：「謝謝謝謝大家我是利特，我們是SUPER JUNIOR，我們是SUPER JUNIOR。」
與E.L.F們一起喊出應援口號，讓時尚派對變成大型追星現場。
SUPER JUNIOR隊長 利特：「我想告訴大家，在台北巨蛋的這三天，我們感受到的只有愛，因為你們，我們台灣的E.L.F們，給予我們的愛，遠勝過我們自己的愛，我們會更加努力，成為能夠回報你們愛的，利特和SUPER JUNIOR。」
職棒球星林智勝帥氣現身。（圖／民視新聞）
同樣受到粉絲熱烈應援的，還有職棒球星林智勝。
粉絲：「堅持求勝 林智勝，出擊致勝 林智勝，乃耀阿給 林智勝，勝光再現 林智勝。」
職棒球星 林智勝：「我很久沒聽到靈魂曲了，感謝大家，感謝大家。」
籃球巨星林書豪與大家打招呼。（圖／民視新聞）
今年引退的職棒球星大師兄林智勝，一襲深藍色西裝，搭配黑色披風，展現有別於球場上的超強氣勢，此外，將在下個月舉辦球衣退休儀式的籃球巨星林書豪也驚喜現身。
籃球巨星 林書豪：「我第一步就是要休息一下，陪家人，因為就是真的很久，努力了15年，所以真的就是慢下來，不要太快做下一個決定，就是像今天的活動，就是去好好的感受。」
儘管表示目前沒有太多規劃，只想先好好陪陪家人，但林書豪未來動向仍是大家關注焦點。
原文出處：利特隔8天再訪台！E.L.F.熱情應援 林智勝、林書豪也來了
