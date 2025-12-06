利特、孝淵同台開煮！ 《客家廚房2》主廚對決火藥味爆棚

少女時代孝淵與吃播主喜飯為本季節目新成員。（圖／客家電視台提供）

台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》第二季卡司全面升級，集結利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯八名成員，從台灣客庄飛越至韓國首爾漢江畔餐廳展開全新挑戰。相較於第一季的「同心協力」，本季核心轉為「良性競爭」，更加入分組對抗機制，令節目節奏更加緊湊，競爭張力全面升級。

李元日與利特再次結盟開業。（圖／客家電視台提供）

新加入的趙序衡主廚將與第一季元老李元日主廚在廚藝上一較高下，兩人以蘿蔔乾、客家福菜等客家食材展開激烈競賽。李元日故作磨刀霍霍的專業氣勢，讓趙序衡笑稱：「你要這樣對我下馬威嗎？」兩人微妙的互動中，隱含濃濃火藥味。節目甚至以兩位主廚的料理美味程度作為「選邊站」標準，成員需選擇站到認為較美味的主廚身後，面對殘酷二選一，李元日忍不住喊出：「我不做客家料理了！」緊張與笑聲同時爆棚。

日前，成員們也先出席了在新光摩天大樓廣場的貨櫃特展開幕，展現驚人高人氣。江宏傑分享，看到展區照片彷彿回到拍攝時的畫面，也感動於能將客家文化與美食帶給台韓觀眾。《客家廚房2》將於明（7日）晚間8點在客家電視與韓國TVING首播，晚間9點在LINE TV、晚間10點在中天綜合台等平台陸續播出。

