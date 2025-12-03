利特「我的家就是這裡」想在台置產 放話奪金鐘主持人獎

利特把台灣當「灶咖」。黃于珊攝



台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》第1季榮獲金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，第2季除靈魂人物利特、店經理温昇豪、天才主廚李元日、二廚江宏傑回歸外，加入新成員「少女時代」孝淵、陳庭妮、《黑白大廚》趙序衡與百萬YouTuber喜飯，8人今（12╱3）齊聚開播記者會，把台灣當「灶咖」的利特甚至鬆口想在寶島置產。

韓國天團「Super Junior」（SJ）隊長利特11月25日出席護膚品牌「DER28」代言記者會時就說想在台灣開美食店或是飲料店，1個月來台4次的他今被問到是否動念置產時用中文說：「我經常來，因為我的家就是這裡，我回來了。」接著表示：「是有想要買啦！如果有介紹的話，光是這個月就大概有20天在台灣。」

喜飯（左起）、李元日、孝淵、温昇豪、利特、陳庭妮、江宏傑、趙序衡今出席《廚師的迫降：客家廚房》第2季開播記者會。黃于珊攝

被問想介紹利特買哪一區？陳庭妮說：「我們今天知道他有買房子的意願就可以開始介紹。」江宏傑則說：「我想昇豪哥應該有非常多間可以讓他挑。」利特附和：「如果買房子的話我會更認真的活動，如果昇豪哥還有房間的話，我可以去住他家。」

至於擦身金鐘獎「實境節目主持人獎」是否會失望？利特表示：「我沒有失望！我可以跟大家一起拿到人氣獎，其實我覺得更幸福。」隨後不忘喊話下屆金鐘評審：「但這次應該可以給我了吧？」還自信地說：「我是第1個得到金鐘獎的韓國藝人，我覺得非常光榮，第2季的目標就是再次拿到獎項。」

《廚師的迫降：客家廚房》第2季12月7日晚間8點在客家電視與韓國 TVING開張，晚間9點在LINETV、10點在中天綜合台播出；12月13日起晚間6 點在三立國際台、晚間 10點在三立台灣台與三立綜合台跟播。

