利特1個月在台灣20天「考慮買房」 訪問到一半突然秀手機「宣傳新作品」

利特考慮在台灣買房子。劉耀勻攝

《廚師的迫降：客家廚房》第二季今（3日）舉辦開播記者會，Super Junior 隊長利特再度領軍，攜手少女時代孝淵、神祕現身的黑白大廚，以及臺灣頂流明星共同參戰，卡司全面升級。節目成員利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯全員出席。

說到廚房，利特近期來台頻繁，台灣名副其實就是他的「灶咖」（廚房的台語），被問及是否考慮在台灣置產，他親切地用中文說：「我經常來吧，我的家就是這裡，我回來了！」他也補充分享，是有在考慮的，光是這個月就有20天待在台灣，如果在台灣買了房子，會更加努力在台灣活動的。

利特出席《客家廚房2》開播記者會。劉耀勻攝

首次參與台灣綜藝節目拍攝的孝淵被問及參與節目的心情，以及台韓拍攝上是否差別許多？她分享：「拍攝時有很多韓方工作人員，所以沒有太大困難，希望台灣的工作人員可以感到是舒服的那就好了。」另外她也分享了學到的客語，anˋ ziiˋ se（謝謝）、giagˋgiagˋ（趕快）。另外，孝淵還記得一些料理方法，成員們很喜歡吃年糕，如果可以的話，想作醃蘿蔔辣炒年糕給少女時代的成員吃。

孝淵想做醃蘿蔔炒年糕給少女時代成員們吃。劉耀勻攝

訪問到一半，利特突然說要跟大家說一件事，原來是他要幫夥伴温昇豪的新劇《整形過後》做宣傳，還特地用手機秀給大家看，請大家一併多多關注、支持，孝淵在一旁用中文問道：「名稱是什麼？」發音相當可愛，展現夥伴們相當有愛的氛圍。

温昇豪新作品相當多。劉耀勻攝

除了精彩可期的節目之外，播出期間節目也推出許多聯名活動：12月3日至12月10日在新光摩天大樓1樓廣場有貨櫃特展，拍攝期的大稻埕貨櫃餐車化身成為展間內有精選劇照牆、AR 藝人濾鏡、數位互動遊戲，參加還有機會抽中小禮物；從12月10日起，全台雪淋霜販售的7-11 門市有推出與節目聯名的蜜金桔霜淇淋；從12月17日起，全台真珠-台灣佳味也可以吃到節目的聯名料理，包含：鹹菜燉豬骨、客家烤鹹豬肉、蜜金桔氣泡飲，讓觀眾除了看了開心之外，也可以實際體驗到節目中美味的料理。《廚師的迫降：客家廚房》第二季將於12月7日正式開播。



