利率不到3%、免手續費，比股票質押、信貸方便！基富通「好享貸」還有這些特色

國內最大基金交易平台基富通今年營運邁入第10年，除了維持申購0手續費優惠，不斷精進普惠金融服務，如今更攜手元大證金推出「好享貸－基金借貸」，不限用途、利息全面低於3%，也沒有額外費用，線上審核後最快隔天撥款，提升投資人的資金運用彈性。

基富通董事長林丙輝今（14）日表示，在國人的支持與肯定下，基富通2025年全平台客戶數突破32萬人，比起2024年成長11%，將近一半的新客戶都是40歲以下的年輕族群。資產規模超過1900億元，年增23%，並朝著2000億元大關邁進，每月定期定額扣款金額突破30億元。

同時，響應金管會TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）政策的專案開戶數突破5萬人，帳戶餘額超過80億元。其中，有40%的TISA投資人為新戶，也就是因為TISA專案而加入成為基富通客戶。

林丙輝指出，這些不是冷冰冰的數字，而是顯示越來越多的人在基富通平台上透過共同基金理財，為自己儲備未來，是基富通與投資人一起成長的成果。

他強調，基富通要讓理財變得更簡單、更貼心，每個人都能透過理財讓生活變得更美好。因此，除了維持單筆、定期定額通通申購0手續費之外，還與國內證金界龍頭元大證金合作推出「好享貸－基金借貸」，另也規劃「定期定額扣款專區」、安養信託等服務。

「好享貸」是提供投資人以「基金」為擔保品的資金融通服務，當有醫療支出、房屋修繕等短期資金需求時，不必贖回基金，即可快速取得資金，投資規劃不會中斷，提升資金運用彈性。如此一來，基金規模得以穩定，基金經理人可保持既有持股配置，兼顧短期資金需求和長期投資的雙重好處。

觀察「好享貸」四大特色，首先是「靈活選」，擔保品為投信發行、投資於國內、以新台幣計價的基金，目前共209檔；其次是「安心借」，與元大證金合作，資金來源安全無虞；第三是「方便貸」，最低1000元就能借，不僅利息低於3%，也沒有其他額外費用，線上審核後最快隔天撥款；四是「彈性還」，借款期間最長18個月，以日計息，可隨時還款、部分還款，還款時一併繳息。

林丙輝表示，基富通特別規劃「定期定額扣款專區」，專區中超過2500檔的股票型和平衡型基金供投資人選擇，也能夠設定「低檔自動加碼」。投資人不必猜測市場高低點，只要掌握趨勢、堅持長期投入，小額資金持續累積同樣有機會創造豐厚的回報。





